Обогащались два года. Замглавы Архангельска и его сообщника задержали за взятку в 3,5 млн рублей

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Архангельской области задержали заместителя главы округа «Город Архангельск» и замдиректора местной городской организации, которые на протяжении двух лет незаконно получали взятки. Обоих обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ.

- По версии следствия, каждый месяц подозреваемые получали от представителя коммерческой организации взятку в 150 тысяч рублей, чтобы заинтересованное лицо могло заниматься предпринимательской деятельностью на полигоне твердых бытовых отходов на Окружном шоссе в Архангельске, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По предварительной информации, таким образом должностные лица обогатились на 3,5 миллиона рублей. Мужчин задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Проводятся обыски по месту жительства и работы чиновников, изымаются необходимые документы.

Напомним: экс-сотрудник мэрии Мурманска получил условный срок за взятку в виде кофемашины.

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