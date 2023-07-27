Вопросы этнологической экспертизы обсудили в Мурманской области

Необходимость проведения этноэкспертизы здесь актуализировала разработка проекта освоения Колмозерского месторождения лития в Ловозерском районе. Фото: пресс-служба ПОРА

В Мурманске на базе Лаборатории устойчивого развития ПОРА 26 июля 2023 года состоялось заседание дискуссионного клуба на тему «Этноэкспертиза и ее взаимодействие с КМНС и окружающей средой».

- Вопросам проведения этнологических экспертиз в регионе до сих пор уделяется мало внимания, хотя регион богат полезными ископаемыми, является местом компактного проживания коренных малочисленных народов Севера и при этом проводит активную деятельность в области охраны заповедных территорий, - этими словами начал заседание дискуссионного клуба модератор Евгений Боровичев, директор Лаборатории устойчивого развития – обособленного подразделения ПОРА в Мурманске.

Необходимость проведения этноэкспертизы здесь актуализировала разработка проекта освоения Колмозерского месторождения лития в Ловозерском районе. ПОРА выступает оператором этнологической экспертизы (далее – ЭЭ) не в первый раз. Об этом рассказал Андрей Иванов, руководитель Бюро арктических компетенций, обособленного подразделения ПОРА в Норильске. Он был секретарем экспертной комиссии ЭЭ на Таймыре в 2020 году. В рамках этой этноэкспертизы обсуждались инициативы коренных народов по обеспечению устойчивого развития, во многом по итогам этой работы компания «Норникель» приняла пятилетнюю программу поддержки коренных народов Таймыра с суммой более 2 млрд рублей. Многие специалисты, работавшие в этой комиссии, также входят в группу по ЭЭ в Ловозерском районе, подчеркнул Иванов.

Тематику взаимодействия этно- и экоэкспертиз затронул эколог Виктор Петров, и.о. директора Кандалакшского заповедника. По его словам, экологическая экспертиза в качестве инструмента влияния сейчас слаба и волей-неволей брать на себя ее функции приходится этнологической экспертизе. При этом Петров уточнил, что в масштабных проектах важно обращать внимание на детали. Размещение точечных объектов большой инфраструктуры на местах массовой переправы оленей привело к блокировке стад и возникновению локального стихийного перевыпаса. В итоге это ударило не только по природной среде.

- Это надо учитывать и с точки зрения традиционного природопользования. Потому что, получив краткосрочный выигрыш, в том числе для КМНС, в долгосрочной перспективе мы можем ухудшить условия их жизни, традиционное природопользование будет потеряно, что приведет к размыванию этноса, – подчеркнул Петров.

С коллегой согласился Алексей Новожилов, к.и.н., доцент, заведующий кафедрой этнографии и антропологии СПбГУ. Он добавил, что необходимо находить пути оптимального решения проблем КМНС как сообщества, начиная с демографических и заканчивая общекультурными и хозяйственными.

- Необходимо разработать некую программу, которая позволит эффективно развивать те традиционные модели, которые еще сохраняются, и компенсировать оленеводам те потери, которые они несут, – отметил Новожилов.

В конце июля 2023 года группа ученых во главе с Новожиловым вернулась с полевого этапа этнологической экспертизы. Фото: пресс-служба ПОРА

В конце июля 2023 года группа ученых во главе с Новожиловым вернулась с полевого этапа этнологической экспертизы. В течение трех недель исследователи изучали этнографические особенности Ловозера и Краснощелья, а также экологическую ситуацию в окрестностях. Ученые составили карту зон оленеводства, сбора дикоросов, рыбной ловли и охоты, которые могут быть потенциально затронуты добычей здесь лития.

Опасения общин по поводу сохранения оленеводства выразила Елена Алмазова, президент Ассоциации кольских саамов. По ее словам, ЭЭ поможет ответить на этот вопрос. Важно при этом вести с людьми открытый диалог.

- Людям надо постоянно разъяснять, что, как, почему и какие последствия будут. И этот диалог ведется с прошлого года. Главное, что люди должны понять – происходящие процессы не нарушат их жизнь в таких глобальных масштабах, как они это себе представляют, – высказала свое мнение Алмазова.

Общение с местными жителями очень важно - об этом на примере природного парка «Териберка» говорила Мария Романова, руководитель Дирекции ООПТ регионального значения Мурманской области. Проводились опросы, организовывались консультации по вопросам развития природного парка. Одновременно рос туристический интерес к местным гидам. Развитие туризма – еще одна из актуальных тем в свете разработки Колмозерского месторождения. Это вызывает опасения жителей Ловозерского района.

- Разработка крупного месторождения, любое изменение хозяйственного использования территории или освоение новой всегда означают изменения. Как было раньше, уже не будет. Современный мир меняется очень быстро, он непредсказуемый, он где-то ставит нам новые вызовы, несет в себе угрозы. И вопрос в адаптации, – отметила Романова.

Эколог Михаил Кожин, представитель Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН, недавно вернулся с места будущей разработки месторождения лития. Особое внимание он обратил на важность взаимодействия экологов и этнологов в полевых условиях. Это позволяет объединить в единое целое данные об экосистеме и этносах. Также Кожин предложил издать полученные данные в виде брошюр или монографий для широкого круга читателей.

- Знания, которые мы сейчас получаем, уникальны. Мы показываем слияние человека с природой - какое оно было до того, какое будет в процессе строительства и каким станет после, – подчеркнул Кожин.

«Дискуссионный клуб» – одна из программ Экспертного центра ПОРА.

Проектный офис развития Арктики – общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр ПОРА создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на Севере России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru