Сотрудники Сегежского ЦБК в составе команды Segezha Group завоевали «бронзу» в общекомандном зачёте летней спартакиады АФК «Система»

Владимир Никифоров, миксовщик Сегежского ЦБК, победитель соревнований по гиревому спорту. Фото: Segezha Group

Праздник спорта был приурочен к 30-летию корпорации. Сборная Segezha Group (MOEX: SGZH) по итогам выступления в 28 спортивных дисциплинах набрала 283,5 очков и завоевала 3 место в общекомандном зачете. В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов лесопромышленной компании из 8 регионов присутствия.

На первом плане женская сборная команды Segezha Group. Фото: Segezha Group

У команды Segezha Group золотые медали в групповых дисциплинах, таких как спортивное ориентирование и семейная эстафета, а также в первенстве по домино. Также Segezha Group завоевала бронзу в стритболе. Победителем спартакиады в семейной эстафете стала семья специалиста по сопровождению ИТ-проектов ООО «Сегежа Цифровые Решения» Юлии Жуковой. В индивидуальном зачете первые места завоевали: в гиревом спорте - миксовщик АО «Сегежский ЦБК» Владимир Никифоров, в плавании брассом (старшая возрастная группа) - начальник службы ООО «Сегежская упаковка» Ольга Антипина, в настольном теннисе - главный механик ЛПК «Кипелово» Дмитрий Гурьев.

Команда Segezha Group из Карелии. Фото: Segezha Group

Серебряные медали завоевали пятеро сотрудников компании: руководитель проектов по привлечению мер господдержки Иван Семкин и специалист по логистике Анна Падорина – вторые в финале по велоспорту; начальник отдела материально-технического снабжения ООО «Галичский фанерный комбинат» Александр Депцов – 2 место в кроссе и менеджер по производственной безопасности и окружающей среды АО «Сегежский ЦБК» Денис Свиридов – «серебро» в плавании вольным стилем. Третьи места заняли: в бадминтоне – специалист по мультимодальным перевозкам Марина Матеюнас, в гиревом спорте – печатник высокой печати ООО «Сегежская упаковка» Владимир Горшоев.

Участники 30 юбилейной Спартакиады АФК Система. Фото: Segezha Group

«Корпоративный спорт – это важная часть социальной политики Segezha Group как ответственного работодателя. Мы поддерживаем желание сотрудников вести здоровый образ жизни и заботимся о создании дополнительных возможностей и стимулов для поддержания хорошей спортивной формы. Команда уже традиционно в призерах летней и зимней спартакиад АФК «Система». Ежегодные спартакиады, направленные на продвижение здорового образа жизни во всех коллективах корпорации, имеют для нас огромный объединяющий смысл. За участие в этом ярком и незабываемом событии у нас на предприятиях всегда большая конкуренция. Конечно, это источник здоровья и хорошего настроения с мощной энергетической подпиткой – физической, эмоциональной, интеллектуальной. Поздравляю нашу команду с достойными результатами», - говорит вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова.