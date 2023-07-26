Красные зоны зеленого Кольского полуострова. В Мурманске обсудили проблему ядерного наследия

Губу Андреева признали самым опасным местом на Кольском полуострове по части ядерного наследия. Фото: Правительство Мурманской области

У Мурманской области есть ядерное сердце - это и про ледокольный флот, и про АЭС, а также про территории с отработавшим топливом. В каком состоянии сейчас такие объекты, а также о планах на безопасное будущее говорили в Мурманске на международной конференции «Проблемы реабилитации площадок ядерного наследия в рамках международных проектов: успешный российский опыт».

Два самых опасных объекта с ядерным наследием на Кольском полуострове – губа Андреева и Гремиха (бывшая база советских подлодок в Мурманской области и береговое хранилище отработавшего ядерного топлива). В свое время, непростое для нашей страны, им прочили славу нового Чернобыля. Но проблемы удалось обуздать.

ОЯТ до сих пор вывозят из красных зон. Фото: Правительство Мурманской области

Роковые ошибки

Хранилище отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в губе Андреева построили в 1961 году, когда почти 190 советских подлодок и кораблей «отправили на пенсию», а их опасную начинку надо было где-то разместить. Так место на берегу Баренцева моря стало самым большим складом ОЯТ ядерных установок подлодок и ледоколов в России.

А в феврале 1982 года здесь произошла авария: в здании № 5 треснула стена, радиоактивная вода из бассейна стала выливаться.

- Как обращались в то время с отработанным топливом? Оно перевозилось в здание № 5, где находилось временно. Чтобы погрузить чехлы с ОЯТ, в емкостях сделали ячейки из металлических труб и закрывали их бетонными пробками. Однако то, как в итоге сделали, отличалось от проекта. Так, пробки были на разной высоте, шаг между ячейками отличался на 10 сантиметров. Хранение топлива и отходов не соответствовало требованиям безопасности: часть хранилищ была не герметична, многие отходы находились на открытом воздухе, - рассказывает начальник комплекса хранения и обращения с ОЯТ и РАО СЗЦ «СевРАО» Дмитрий Евсеенко.

Осенью того же года отработавшие тепловыделяющие сборки экстренно выгрузили из бассейна в три емкости для размещения жидких радиоактивных отходов. Когда в 1998 году Минатому передали работы по обращению с ОЯТ и радиоактивными отходами, выяснилось, что около 40 % территории загрязнено. В некоторых местах мощность излучения составляла около 40 р/час. Когда ученые изучили дно бассейна Баренцева моря рядом с губой, то насчитали там порядка 13 критических масс.

Уровень радиации в губе Андреева из-за аварии, случившейся четверть века назад, превышен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исправление «неуда»

- Губа Андреева – самый опасный объект ядерного наследия в Мурманской области. Там сложилась тяжелая радиационная обстановка, которая не позволяла нормально проводить работы. Условия хранения отработавшего топлива были неудовлетворительными. Инженерные сети, системы коммуникации и связи, контроль за радиационной обстановкой – все было в плачевном состоянии. Второе по опасности место – база Гремиха. Там полностью деградировали инфраструктура, условия хранения отработавшего топлива. Часть топлива относилась к неперерабатываемому, например, уранциркониевое. Не было мест и технологий для переработки. Предполагается, что сейчас его изолируют, возможно, в пункте, который построят в Красноярске, - рассказал ведущий научный сотрудник ИБРАЭ РАН Михаил Кобринский.

В 90-х годах наложили запрет на эксплуатацию здания в губе Андреева до тех пор, пока не будет порядка. В 2001 году Минатом взял объект в свое ведение, на тот момент на нем было 18 тысяч кубометров твердых радиоактивных отходов, 1800 кубометров жидких, почти на 40% территория была загрязнена радионуклидами.

- Когда провели интегральную оценку опасности в губе Андреева в 2006 году, то стало ясно, что это самый опасный объект. Инфраструктуры никакой не было на объекте – ни света, ни воды. Отсутствовали сведения первичного учета о том, какие опасные элементы содержатся. Нужна была модернизация, которая пришла только в 2017 году - была создана инфраструктура, способная обеспечить обращение с ядерным топливом и радиоактивными отходами, ввели в эксплуатацию промышленный комплекс для извлечения отработанного ядерного топлива из хранилищ базы. На текущий момент из губы Андреева вывезено более 50% ядерного топлива из 100 реакторов. Сейчас план – вывезти оставшиеся топливо и радиоактивные отходы. Следующий шаг – реабилитация объектов, - рассказал руководитель проектов международной технической помощи Госкорпорации «Росатом» Анатолий Григорьев.

Активное участие в ликвидации последствий аварии в губе Андреева пронимала Норвегия.

- У нас общая природа, общее море, общая граница. Норвегия будет с российскими партнерами до конца, пока губа Андреева не станет абсолютно чистой, – сказал в год 25-летия российско-норвежского сотрудничества в сфере обеспечения ядерной безопасности (в 2021-м) советник губернатора по вопросам сотрудничества с Россией Пер-Эйнар Фискебек.

Сейчас международное сотрудничество в этой важной сфере страдает из-за антироссийских санкций, однако, несмотря на это, МАГАТЭ находится в прямом контакте с российской стороной.

Опасные отходы вывозят морским и автотранспортом. Фото: Правительство Мурманской области

Заметка на будущее

После аварии в губе Андреева сделали серьезную работу над ошибками и усвоили много уроков, чтобы больше такая беда не повторилась. Так, разработали шаги разрешения проблем ядерного наследия в пунктах временного хранения: реабилитацию территорий, в том числе приливно-отливной зоны, ликвидацию несанкционированных мест хранения отходов, создание необходимой инфраструктуры.

Значительное количество ТРО (твердых радиоактивных отходов) сейчас находится в заглубленных хранилищах. К губе Андреева провели подъездную дорогу, которой ранее не было, создали сеть внутриплощадочных дорог, что позволило транспортировать отходы. Появились автоматизированная система контроля радиационной обстановки, а также система критической защиты объекта, инженерные сети, в том числе электроснабжение, канализация.

Отработанное топливо и ТРО перевозят в специальных контейнерах из губы Андреева в Сайда-Губу для кондиционирования. Всего с 2011-го по 2023 год транспортировали морским и автотранспортом 9137 кубических метров ТРО. К 2025-2026 году планируется вывезти еще 361 кубометр. Жидкие отходы передают на технологические танкеры и плавучие техбазы. Всего с 2001-го переработано 1900 кубометров. Последний этап работ – выгрузка ОЯТ в емкости - должен завершиться в 2029 году.

В наши дни в губе Андреева появилась автоматизированная система контроля радиационной обстановки. Фото: Правительство Мурманской области

И самое важное…

Главное вопрос, который возникает у северян и спустя более четверти века после аварии: как непрофессиональное обращение с опасным топливом сказывается на нашем здоровье?

Чтобы оценить риски, была создана специальная система оценки экологической безопасности с мониторингом уровня загрязненности окружающей среды, состояния здоровья населения и потенциальных рисков в губе и Гремихе, а также в губе Сайда.

Оценивалось содержание цезия, стронция в окружающей среде, возможность миграции радионуклидов в подземные воды. В губе Андреева наблюдается очень высокий уровень загрязнения почвы, тем временем загрязненность донных отложений уменьшается по отношению к береговым показателям из-за течений. Загрязнение воды и водорослей в Баренцевом море на несколько порядков выше, чем в среднем по региону. На дне мощность дозы гамма-излучения этого участка была в сотни раз выше нормальных уровней. Основные радионуклиды – стронций, кобальт и цезий.

Также губа Андреева загрязнена тяжелыми металлами первого и второго класса опасности. В частности, предельно допустимая концентрация по ртути и свинцу превышена почти в два раза.

Эксперты провели эксперимент - водой из скважины губы Андреева поливали обычную луковицу, а другой лук поливали обычной водопроводной водой. Как результат, выявили генотоксичность подземной воды из губы.

- Вывоз ОЯТ не привел к новым загрязнениям. За последние годы средняя доза облучения персонала, который работает на объекте, не превышает двух миллизивертов в год. При этом предел дозы, которую можно получить без рисков для здоровья – 20 миллизивертов в год. Была разработана и внедрена на объекте информационно-аналитическая система радиационной безопасности персонала. С ее помощью мы можем прогнозировать индивидуальные дозы облучения, узнать об участках, где необходимо дополнительно обеспечить радиационную безопасность, а в случае аварии будет известна маршрутизация персонала, - рассказала заместитель гендиректора Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна ФМБА России Наталья Шандала.

Работы с «грязными» из-за ядерного топлива местами на Кольском полуострове еще много, потребуется финансирование в миллионы рублей. Но самое главное, чтобы компании учли советский опыт и новая беда не повторилась.

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