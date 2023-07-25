Инвестиции «ФосАгро»: От руды до школьной скамьи

Кировский филиал АО "Апатит" продолжает уверенно работать, полностью выполняя производственный план. Фото: пресс-служба ПАО «ФосАгро»

Уже совсем скоро работники Кировского филиала АО «Апатит» отметят свой профессиональный праздник – День горняка. Предприятие вновь встречает его производственными успехами и новыми достижениями в развитии социальной сферы городов присутствия.

В Кольском Заполярье всем известно, что горняки особые люди - стойкие, смелые, целеустремленные и отчаянно любящие свою профессию. Оттого и горно-обогатительные производства региона традиционно не пасуют перед трудностями, а, наоборот, используют их себе на пользу. Кировский филиал АО «Апатит» не исключение из этого правила. Предприятие продолжает уверенно работать, полностью выполняя производственный план. Так, за первое полугодие здесь было добыто более 19,23 миллиона тонн апатитонефелиновой руды, а фабрики комбината выработали свыше 5,84 миллиона тонн апатитового концентрата.

Более того, приближающийся праздник горняки ГОК «Апатит» встречают очередным рекордом – Кировский рудник предприятия отгрузил 900-миллионную тонну апатитонефелиновой руды. Для того чтобы выдать на-гора очередные 100 миллионов тонн, крупнейшему руднику комбината потребовалось всего четыре года – против семи лет, которые ушли у сотрудников предприятия на добычу предыдущей юбилейной тонны.

- Кировский рудник – флагман не только нашего комбината, но и горнодобывающей промышленности России в целом, - говорит директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов. - В подтверждение этого, мы постоянно ведем работу над совершенствованием его производственных мощностей, внедряем здесь самые передовые технологии, делаем все возможное для того, чтобы персонал структурного подразделения в своем профессиональном развитии шагал в ногу со временем.

Действительно, именно Кировский рудник сегодня – место сосредоточения самых амбициозных инвестпроектов «ФосАгро», крупнейший из которых – строительство нового горизонта +10 метров. Уже совсем скоро он войдет в строй, а к 2025 году позволит руднику выйти на производительность в 25 миллионов тонн руды в год.

Проекты развития реализуются и на других переделах предприятия. Так, одним из самых перспективных инвестпроектов ГОК «Апатит» в ближайшее время станет развитие подземного рудника плато Расвумчорр, который придет на смену выбывающим мощностям Расвумчоррского рудника. Ведутся работы и по увеличению мощности на обогатительных фабриках комбината, прежде всего они касаются АНОФ-2.

Пришкольная территория «ФосАгро – школы» №5 в Кировске сменила асфальт на необычную декоративную плитку. Фото: пресс-служба ПАО «ФосАгро»

С заботой о будущем

Уверенное развитие рудно-сырьевой и производственной базы Кировского филиала АО «Апатит» позволяет предприятию и Группе «ФосАгро» постоянно наращивать инвестиции в развитие социальной инфраструктуры Кировска и Апатитов. Как и прежде, их горизонты очерчены соглашением о социально-экономическом сотрудничестве «ФосАгро» и правительства Мурманской области на 2022 - 2024 годы, общее финансирование которого превышает 15 млрд рублей. Такие документы компания и власти региона подписывают регулярно, а это значит, что и участие бизнеса в развитии территорий не прекращается ни на год.

Так, в прошлом году особый акцент «ФосАгро» сделала на укрепление материальной базы подшефных «ФосАгро-школ» Кировска и Апатитов. Тогда обе школы - № 5 в Кировске и № 15 в Апатитах – за лето претерпели существенные изменения. В частности, в обоих зданиях был обновлен фасад, отремонтирована кровля, а также ряд внутренних помещений. В этом году ремонтные кампании в «ФосАгро-школах» вышли на финишную прямую. В «ФосАгро-школе» № 15 в Апатитах подрядчик ведет работы по благоустройству пришкольной территории и школьного двора. Вместо старого асфальта здесь уже уложена красивая износостойкая плитка. Существенно изменится и школьный стадион - на нем появится специальное покрытие. Похожие изменения происходят и в кировской школе. Ее стадион тоже станет современным и безопасным, а пришкольная территория сменила асфальт на декоративную плитку, причем необычную.

– Ее изготовили в Мурманске из переработанного пластика, который учащиеся «ФосАгро-школ» собрали в рамках экологической акции. Ее основным слоганом для мальчишек и девчонок стал призыв: «У нас нет второй планеты. Давайте беречь ту, что есть». Профсоюз «ФосАгро-Апатит» выделил машину для транспортировки вторсырья в областной центр. Благоустройство школьного двора этой плиткой – логическое завершение экологической акции, – рассказала куратор проекта «ФосАгро-школа» в Кировске и Апатитах Инна Погребняк.

А еще кировская «ФосАгро-школа» в новом учебном году сможет похвастаться новой столовой.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал Владимиру Путину о социальных проектах крупного бизнеса в регионе. Фото: пресс-служба президента РФ

Климат благоприятный для инвестиций

О примерах участия крупного бизнеса в развитии социальной инфраструктуры региона шла речь на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась во время рабочего визита главы государства в Кольское Заполярье. В ходе нее губернатор отметил, что все предприятия региона работают и реализуют свои инвестиционные планы.

- Важно, что наши ключевые партнеры, такие, как компании «ФосАгро», «Норникель», «НОВАТЭК», помимо имеющихся инвестпланов еще и выполняют свои дополнительные социальные обязательства в рамках специально заключенных соглашений, - подчеркнул Андрей Чибис.

В «ФосАгро» в свою очередь эффективное сотрудничество с региональной властью связывают с благоприятным инвестклиматом, который создан в Мурманской области.

– Безусловно, реализация столь масштабных проектов по развитию рудно-сырьевой базы компании и увеличение финансирования наших социальных инициатив – прямое следствие благоприятного инвестиционного климата, который сформирован в Мурманской области благодаря усилиям ее губернатора, - отметил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников. - Мы реализуем весь комплекс инициатив, направленных на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта в Мурманской области. Важно, что все эти проекты органично вписаны в стратегию социально-экономического развития региона.

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