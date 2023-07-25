Владимир Путин: «Арктическая зона - важная для страны стратегически»

Владимир Путин отметил перемены, которые происходят в ЗАТО Мурманской области. Фото: Константин Завражин / kremlin.ru

Главным событием минувшей недели в Мурманской области стал рабочий визит Владимира Путина. Глава РФ посетил регион впервые с 2014 года. Почти за 10 лет Кольское Заполярье заметно изменился по всем направлениям. О поездке президента – в нашем материале.

Первым местом, которое посетил Владимир Путин вместе с губернатором Андреем Чибисом, стал Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке - уникальный завод по производству заводов. Здесь президент дал старт отправке первой технологической линии СПГ на гравитационной платформе – ее по Севморпути отбуксируют к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове.

- Разрешаю, - кратко сказал президент, дав гудок для старта отправки, а после провел совещание по загрузке ЦСКМС.

Сейчас в Белокаменке работают над линиями сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта компании – «Арктик СПГ-2».

Визит президента начался с посещения уникального завода в Белокаменке. Фото: Константин Завражин / kremlin.ru

- Проекты по производству СПГ, безусловно, важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке, развивать смежные отрасли. Первый проект был успешно реализован и работает, теперь есть все основания полагать, что и второй, «Арктик СПГ-2», тоже будет реализован в срок и с нужным качеством. Естественно, это будет влиять и на загрузку Северного морского пути. Необходимы ледоколы, причем самого большого класса, - отметил Владимир Путин.

Рабочая поездка главы государства продолжилась в Мурманске совещанием на тему развития ЗАТО и арктических городов. Владимир Путин поддержал инициативу Андрея Чибиса создать в Арктике опорные города, добавив, что численность населения не должна играть решающую роль для определения такого статуса.

- Для опорных арктических населенных пунктов нужно также подготовить мастер-планы развития на период до 2035 года, по аналогии с теми, что уже разработаны для дальневосточных городов. Прошу не затягивать с этой работой, чтобы до 1 октября 2024 года на основе готовых документов утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов также до 2035 года и с четкими источниками финансирования. При этом практическую реализацию мероприятий важно начать уже с 2025 года, не позже, - добавил президент.

Также он отдельно выделил проблему изношенности коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья, которая достигает порой 70%, при это отметив, что благодаря планомерной работе за последние три года удалось существенно продвинуться в решении задачи по обновлению. О том, что ЗАТО будут развивать, говорил и Андрей Чибис:

- С самого начала моей работы в должности губернатора Мурманской области внимание к населенным пунктам, где проживают военные и члены их семей, стало важнейшим приоритетом работы всей нашей команды. За прошедшие четыре года мы концентрировали финансовые возможности, ресурсы – все, которые можно: и национальных проектов, и отдельных решений правительства по реновации ЗАТО в соответствии с вашим, Владимир Владимирович, поручением, также ресурсы регионального плана «На Севере – жить!». И вложили с учетом расходов 2023 года почти 14 миллиардов рублей, если быть точным, 13,9 миллиарда рублей, треть из которых – средства федерального бюджета.

Глава государства дал старт отправке первой линии СПГ к месторождению «Утреннее». Фото: Константин Завражин / kremlin.ru

Проект реновации ЗАТО запустили в 2019 году по инициативе Андрея Чибиса.

О важности поддержки АЗРФ говорил и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, отметив, что многие механизмы опробовали на Дальнем Востоке и теперь их надо распространить на новую территорию.

- Сегодня в Арктике создается новая экономика, идет укрепление каркаса безопасности России на Севере. Сфокусированное развитие таких опорных городов позволит создать основу для закрепления людей и привлечения новых востребованных специалистов в Арктику, - сделал акцент профильный министр.

Финальным аккордом заполярного визита президента стала встреча с Андреем Чибисом, на которой губернатор рассказал, как меняется регион. Отдельное внимание он уделил поддержке военнослужащих, в том числе участников СВО, и их семей. В Мурманской области разработан разноплановый комплекс мер - от льготного участия в программе «Свой дом в Арктике» до курирования семей тех, кто сейчас находится на фронте. Также успешно проходит акция «Север помогает» от «Единой России», благодаря которой в новые регионы России и на территории, которые затронула спецоперация, уже поступило свыше 400 тонн гуманитарной помощи.

Итогом обсуждений стало важное для всех арктических регионов решение активизировать работу.

Сейчас в ЦСКМС работают над второй линией СПГ. Фото: Алексей Бабушкин

- В прошлом году на совещании, посвященном Арктике, мы приняли решение разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов Арктической зоны, где дислоцированы наши воинские формирования. Однако задача до сих пор решается, мягко говоря, медленно, - отметил Владимир Путин.

Темпы развития АЗРФ было решено нарастить, чтобы эта перспективная территория дала еще больше «плодов». Президент поддержал все предложения губернатора по итогам совещания по реновации ЗАТО.

КОНКРЕТНО

Одним из самых важных итогов поездки президента в Мурманск для самих северян стало решение о введении «Арктической ипотеки» под 2% годовых. С этим предложением Андрей Чибис выступил на первом заседании рабочей группы по развитию Арктики.

- Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в Арктической зоне. Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории Арктической зоны. То есть для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать двух процентов. Срок действия такой меры предлагаю установить до 2030 года, - сообщил Владимир Путин.

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