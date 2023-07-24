В Мурманской области завершили поиски школьной туристической группы из Москвы

Благодаря тому, что группа была зарегистрирована, в МЧС начали беспокоиться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области завершились поиски группы школьников из Москвы, которая отправилась в туристический поход по Кольскому полуострову и пропала. 12 ребят вместе с двумя сопровождающими шли по маршруту от Титовки до Ретинского и вовремя не вышли на связь.

К счастью, вскоре выяснилось, что путешественниками все хорошо.

- Все живы и здоровы, у них не ловил телефон. Благодаря тому, что группа была зарегистрирована, в МЧС начали беспокоиться, когда тургруппа в установленное время не вышла на промежуточную связь, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Полное путешествие школьников выглядит так: Новая Титовка — губа Кутовая —губа Большая Волокавая— губа Вайда — губа Зубовская — мыс Городецкий — бухта малая Калиновая — мыс Ворий — губа Лодейная. Окончание маршрута спланировано в Ретинском. Сейчас дети продолжают свой путь.

Напомним: на турбазе на полуострове Средний пропал мужчина.

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