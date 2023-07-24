Дарить арбузы, танцевать до полуночи, смотреть фильмы до рассвета. Летом-2023 для молодежи Мурманска придумали десятки интересных проектов

Для любителей восьмибитных игр в Мурманске проводят уютные турниры. Фото: vk.com/dmm051

Второй год подряд в Мурманске воплощают в жизнь проект «Лето в городе», чтобы молодые северяне, кто находится летом в столице Заполярья, могли проводить время в компании, весело и с пользой, на своей волне. О том, какие мероприятия можно посетить в конце июля и в августе, рассказал директор Дома молодежи, депутат Совета депутатов Мурманска Леонид Мостовой.

- Если мы говорим о летней занятости, то в эту сферу вовлечены не только мы, но и много других коллективов, например, Объединение молодежных центров. Задача у нас одна - чтобы как можно больше возможностей было у ребят. Хотелось бы уйти от обыденных форм, порой через юмор говорить о серьезных вещах. И еще важный момент – говорить с молодыми людьми на их языке, - отмечает Леонид Мостовой.

30 июля в Мурманске проведут праздник «Экватор лета» с мастер-классами, концертами и другими активностями. Его изюминкой хотят сделать розыгрыш ягоды, с которой у многих ассоциируются отпуска, беззаботное время жары, купания и веселья, – арбуза.

Проект «Твой вайб» объединит танцоров, а также музыкантов, фотографов, авторов социальной рекламы и других. Фото: vk.com/dmm051

- Из зоны комфорта мы выйдем 12 августа, когда будем проводить День физкультурника. На улице хотим сделать фестиваль дворовых игр, в том числе тех, в которые играли родители, чтобы показать и рассказать современной молодежи, что можно и нужно проводить свой досуг не только с телефоном и телевизором. Мы подобрали больше 20 игр, которые можно провести в любом дворе с минимальным количеством инвентаря, например, «Квадрат» или «Резиночки». Это всегда весело и задорно. Нам бы хотелось начать с домашнего турнира дворовых игр, но можно делать и городские соревнования, если это будет востребовано. При этом нам бы не хотелось повторяться, важно исходить из потребностей ребят. Мы думаем и над возрождением старых идей. В свое время мы делали заезд на офисных стульях и дошли до серьезного праздника, нас показывали крупные телеканалы, - рассказывает директор Дома молодежи.

Для любителей восьмибитных игр подойдет турнир Battle City, который уже с успехом проводили в городе. Несмотря на соревновательный эффект, атмосфера получается доброй и душевной. Набор игр для турнира планируют расширить, например, включить в него Super Mario.

Для тех, кто все же с трудом может выпустить телефон из рук, проведут фотопрогулку, участники которой смогут и погулять по городу, и выполнить различные задания, делая снимки.

Мероприятия будут наполнять не только летние дни, но также вечера и даже ночи. Так, в середине августа в «Контейнер-холле» отгремит вечеринка с участниками проекта Flow при Доме молодежи, который объединяет диджеев. Помимо музыки будут и другие активности, например, мастер-классы. Также на финише лета состоится ночной кинопоказ, для которого уже готов большой светодиодный уличный экран.

- Надеюсь, что мы будем делать его с нашими коллегами из «Северного характера». У них много прекрасных фильмов - снятых в Мурманской области и о ней. Мы уже делали проект «Булочка с корицей», когда обсуждали фильмы в уютной атмосфере, с чаем с выпечкой. Эту практику мы решили продолжить, но не только на киноленты. Например, не все молодые люди знакомы с советской юмористической классикой, например, Жванецким и Альтовым. И мы хотим показать, что и до «Нашей Раши» были люди, которые умели писать, и их произведения актуальны до сих пор, - рассказывает Леонид Мостовой.

В планах у Дома молодежи - уличные фестивали по разным играм. Фото: vk.com/dmm051

Еще один большой городской проект, который начался летом и будет длиться не один месяц, - «Твой вайб». Он состоит из пяти мини-фестивалей по разным видам творчества. В мае уже прошло соревнование между ведущими, впереди – конкурс молодых вокалистов и музыкальных групп, танцоров, фотографов и социальной рекламы. Как отмечают в Доме молодежи, главное отличие проекта от подобных в том, что после отборочного этапа и кастингов почти месяц будут идти мастер-классы, в том числе с участием специалистов из других регионов, и только потом - соревнование. К участию будут привлекать не только профессионалов, но и любителей, причем заявиться могут не только мурманчане, но и жители других населенных пунктов.

- Наша главная цель – делать запоминающиеся праздники, чтобы откликалось у молодежи. Если у кого-то есть инициативы, милости просим - мы открыты любым предложениям. Возможно, мы с вами заложим новые традиции, - говорит Леонид Мостовой.

СПРАВКА

Дом молодежи в Мурманске открылся по адресу: ул. Капитана Орликовой, 3 в 2015 году и стал творческим хабом, который объединяет северян по самым разным интересам. Здесь есть репетиционная база для музыкантов, студия звукозаписи, проект для диджеев Flow, фотостудия.

В актовом зале занимаются представители разных танцевальных предпочтений - от мазурки и полонеза до K-Pop cover dance и восточных танцев. Также Дом молодежи стал одним из победителей конкурса «Регион для молодых», поэтому уже в 2024 году его ждет масштабный ремонт, чтобы площадки стали еще современнее и удобнее.

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