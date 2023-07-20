В Республике Карелия появится спортивная площадка для жителей Сегежи в рамках грантового конкурса «Система добрых дел» от БФ «Система» и цифровой экосистемы МТС

Александр Сиваш. Фото: Segezha Group

В рамках конкурса Фонд, как социальный партнер крупнейших работодателей России, выявляет лучшие волонтерские инициативы сотрудников всех уровней и оказывает им финансовую, экспертную и информационную поддержку. В число победителей вошел проект «WorkOut на Спиридонова в г. Сегежа», который придумал сотрудник Segezha Group Александр Сиваш.

В рамках комплексной благотворительной программы Segezha Group «Я шагаю по Сегеже» на пляже Линдозеро была построена спортивная площадка – однако когда объект один, части жителей неизбежно оказывается до него слишком далеко. Автор проекта решил подключиться с личной инициативой и построить площадку, на которой все жители микрорайона смогут тренироваться круглый год.

«Я часто проходил мимо старой площадки, смотрел, как тренируются ребята, и каждый раз мне хотелось подарить им качественные спортивные снаряды. И когда узнал о конкурсе «Система добрых дел», сразу решил подать эту идею как проект. Я вообще верю: чем больше идей по развитию города будут выдвигать непосредственно жители, тем интереснее и качественнее будет наше общее будущее. Генеральный директор нашего Сегежского ЦБК предложил помощь с монтажом, администрация тоже приняла идею позитивно, молодежный центр уже готовит спортивные мероприятия. Если вы хотите сделать что-то хорошее, не сомневайтесь: просто возьмите и сделайте первый шаг, потом еще один… и у вас все получится!» - рассказывает автор проекта Александр Сиваш, главный энергетик Сегежского ЦБК (входит в Segezha Group).

В этом году на конкурс «Система добрых дел» поступили проекты из 22 регионов России от сотрудников цифровой экосистемы МТС, Segezha Group, Группы «Эталон», Sitronics Group, Холдинга ERSO, Natura Siberica, БЭСК, OZON, Объединения «Гжель» и других компаний-партнеров Благотворительного фонда «Система». Участники могли предложить проекты в четырех номинациях: «Система добра» (помощь незащищенным слоям населения), ставшей самой популярной в этом году (35% проектов), «Система вокруг нас» (вклад в инфраструктуру регионов), «Система будущего» (дополнительное образование, профпереподготовка, просвещение детей и молодежи, «Зеленая система» (экология). В трех первых – есть победители.

Самыми популярными темами проектов стали творческое развитие и социальная адаптация детей и взрослых с особыми потребностями, театральные волонтерские инициативы, создание спортивной инфраструктуры в регионах и забота о бездомных животных.

Отбор проектов проходил в два этапа. На первом экспертная комиссия, которую составили профессионалы в сфере благотворительности и корпоративной социальной ответственности, а также профильные эксперты по темам проектов, оценила все заявки в балльной системе и предоставила каждому участнику развернутую обратную связь. В каждой номинации оказались проекты, которые получили высокую оценку и допуск к презентации перед конкурсной комиссией.

Презентация проектов финалистов состоялась в Москве, в МедиарумеМТС Банка. Участники из других регионов могли представить свои проекты онлайн. Все желающие могли подключиться к трансляции мероприятия в официальном сообществе Благотворительного фонда «Система» ВКонтакте. Конкурсная комиссия определила 16 проектов-победителей, которые смогут получить финансовую, экспертную и информационную поддержку от организаторов конкурса.

«За годы работы грантового конкурса «Система добрых дел» при поддержке Благотворительного фонда «Система» были реализованы десятки социальных проектов: экологические, образовательные, инфраструктурные, инклюзивные. Однако конкурс – это намного больше, чем возможность получить финансовую и экспертную поддержку и сделать хороший проект. Это шанс рассказать о своем начинании очень большому количеству людей и зарядить их стремлением сделать что-то хорошее. Главный слоган волонтерского движения цифровой экосистемы МТС: «Ты начни – и всё начнется». От души желаю всем участникам конкурса удачи и смелости: чем больше мы будем говорить о добрых инициативах, тем больше возможностей воплотить их в жизнь!» - отмечает Елена Серегина, руководитель Центра по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности ПАО «МТС».