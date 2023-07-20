Сегежский ЦБК помогает в благоустройстве территории Троицкого храма в Сегеже

Территория Троицкого храма благоустроена при поддержке Сегежского ЦБК Segezha Group. Фото: Segezha Group

Весной внутренние течения сильно повредили местность, фиксировались подтопления участка из-за подъема уровня грунтовых вод. Благочинный Сегежского района, настоятель Троицкого и Никольского храмов иерей Олег Прасолов обратился за помощью, руководители предприятия решили помочь и организовали работы по благоустройству.

Территория Троицкого храма благоустроена при поддержке Сегежского ЦБК Segezha Group. Фото: Segezha Group

Строительная бригада СЦБК произвела выемку и планировку грунта, далее по периметру храма специалисты отсыпали площадку обогащенной песчано-гравийной смесью и щебнем, уплотнили основание, установили бетонные бордюры и четыре скамейки для отдыха прихожан. В настоящий момент вся территория храма благоустроена. В следующем году, за счет средств, привлечённых администрацией района, планируется также благоустроить спуск и тротуарную дорожку, прилегающие к ул. Антикайнена.

Территория Троицкого храма благоустроена при поддержке Сегежского ЦБК Segezha Group. Фото: Segezha Group

Троицкий храм возведён на народные средства. Ранее, в 2021-2022 гг., в рамках благотворительной программы Segezha Group «Я шагаю по Сегеже», на средства ЦБК были выполнены работы по его утеплению и облицовке. На строительные работы лесопромышленники выделили почти 5 млн рублей. В мае этого года волонтеры СЦБК приняли участие в эко-субботнике и высадили на территории храма сосны.

Территория Троицкого храма благоустроена при поддержке Сегежского ЦБК Segezha Group. Фото: Segezha Group

Благотворительная деятельность Segezha Group базируется на пяти основных направлениях: развитие городской инфраструктуры, спорт, образование, экология и медицина. В рамках стратегии устойчивого развития с начала 2023 года российский лесопромышленный холдинг оказал социальным проектам в семи регионах присутствия поддержку, в том числе материалами и продукцией, в размере 21 млн рублей.