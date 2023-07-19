В Петрозаводске строится дом по уникальному проекту. Фото: « Строительной компанией « ВЕК»

Дом является высотной доминантой в жилом комплексе «Каскад» и меняет представление о современной жизни. Это архитектурное решение с переменной этажностью предлагает жильцам множество функций и удобств для высокого качества жизни. А уникальное решение в виде размещения террас в квартирах на самых верхних этажах позволит будущим собственникам наслаждаться панорамным видом. Это проект, который действительно впечатляет и выделяется среди других.

Дом №12 в ЖК «Каскад» был задуман в сотрудничестве с архитектором Евгением Таевым как главный элемент композиции жилого комплекса «Каскад».

Примечательно, что архитектура дома подчеркивается эффектной вечерней подсветкой, которая делает его настоящим арт-объектом.

Одной из отличительных особенностей проекта является эксплуатируемая кровля. На уровне 2-3 этажа будет располагаться безопасный двор с озеленением, идеальным газоном и пешеходными дорожками, зоной отдыха с игровыми комплексами и тренажерами. Здесь можно гулять, встречаться с друзьями и заниматься спортом. Все это – для жильцов уникального дома.

В доме спроектированы красивые входные зоны, которые выглядят современно и впечатляюще. Предусмотрено широкое разнообразие квартир площадью от 40 до 234 м², отвечающих потребностям и предпочтениям каждого жителя: от уютной однокомнатной квартиры до просторного пентхауса с террасой. А возможность перепланировки до ввода дома в эксплуатацию может стать отличным решением для тех, кто хочет создать свой уникальный интерьер или оптимизировать пространство.

Если вы любите природу, вам идеально подойдут пентхаусы с открытыми террасами. Эти частные открытые пространства предлагают жителям возможность насладиться свежим воздухом, понежиться на солнце и создать свой собственный оазис в черте города.

В дополнение к комфортным квартирам, для будущих жителей предусмотрен ряд дополнительных жизненно важных удобных решений. Для желающих будет возможность приобрести автомобильное место в подземном паркинге, в который можно спуститься на лифте прямо со своего этажа. Для всех остальных машин спроектировано достаточное количество бесплатных мест на улице возле дома.

Для тех, кому нужно дополнительное место для хранения, доступны отдельные кладовые площадью от 3 до 10 м², которые расположены в подземном и на первом этажах дома. Удобно для хранения сезонных и габаритных вещей. Пять скоростных бесшумных лифтов обеспечат быстрое и плавное перемещение между этажами.

В Едином информационном ресурсе можно получить информацию о доме № 12 и других объектах, связанных с АО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век".

Важным аспектом выбора квартиры является не только ее планировка, но и окружающая среда, включая инфраструктуру, транспортную доступность, благоустройство территории и качество работы управляющей компании по содержанию общего домового имущества.

Комплекс спроектирован по концепции «город в городе». Такая идея подчеркивает развитие автономного и самодостаточного городского района, который предлагает широкий спектр удобств и услуг для обеспечения жителей всем необходимым, не покидая его пределы.

На территории ЖК «Каскад» много зелени и широких пешеходных дорожек. Есть большое разнообразие детских и спортивных площадок, велодорожек, на его территории находятся детские клубы, аптеки и клиники, продуктовые магазины и пекарни. Рядом с комплексом находится школа и детский сад.

Комплекс окружен лесом, а сквер отделяет его от оживленного трафика на пересечении улиц Сыктывкарская и Попова. Здесь есть все для красивой жизни в безопасности.

Рекомендуем ознакомиться с отзывами, почитать о «Веке» и поговорить с жильцами построенных домов, погулять по территории комплекса самостоятельно или с менеджером отдела продаж.

Строительная компания «Век» – легендарное предприятие с 75-летней историей и высоким уровнем репутации. Организацией, известной на региональном и федеральном уровнях, на протяжении 36 лет руководит заслуженный строитель Российской Федерации генеральный директор Воскобойников Евгений Максович. Компания несколько раз возглавляла ТОП рейтингов в строительной сфере: является неоднократным победителем Всероссийского конкурса на лучшее строительное предприятие, семикратным обладателем звания «Надежный застройщик России» за свои непревзойденные надежность и качество, награждена почетным и престижным званием «Элита строительного комплекса России» по итогам 2018, 2019 и 2020 годов. В 2022 году ЖК «Каскад» признан «Лучшим жилым комплексом Республики Карелия» на федеральном градостроительном конкурсе «ТОП ЖК-2022».

Строительная компания «Век» известна своим качеством и досрочным вводом объектов в эксплуатацию. Дом №12 будет готов в декабре 2024 года, что раньше намеченного срока на 9 месяцев.

К слову, в «Каскаде» уже в августе сдается дом под строительным номером 11, и в нем еще остались последние свободные квартиры. Предложение ограничено, поэтому не упустите возможность стать счастливым обладателем своей собственной квартиры.

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Телефон отдела продаж: 33-00-43

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