Демодень в цифре: На площадке «ФосАгро» в Череповце предприятия химической отрасли презентовали свои ИТ-проекты

Представители российских предприятий – участников индустриального центра компетенций «Химия» собрались в Череповецком производственном комплексе компании «ФосАгро», чтобы обменяться опытом в импортозамещении цифровых продуктов. Фото: ПАО «ФосАгро»

Представители российских предприятий – участников индустриального центра компетенций «Химия» собрались в Череповецком производственном комплексе компании «ФосАгро», чтобы обменяться опытом в импортозамещении цифровых продуктов.

Индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений появились в России ровно год назад - в июле 2022 года. Их более 30, и специализируются они на различных отраслях промышленности и секторах экономики. Один из них объединяет компании химического профиля. Спустя год после начала работы представители более 20 российских компаний, которые вошли в состав консорциума, собрались на демодне в Череповецком производственном комплексе компании «ФосАгро», чтобы поделиться опытом и представить друг другу свои наработки по 9 проектам по разработке отраслевых цифровых продуктов и решений.

- Работа по поиску новых решений ведется под эгидой Индустриального центра компетенции «Химия», «ФосАгро» принимает в ней активное участие. Мы представили коллегам проекты создания ключевых систем - автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) для сложных химических производств и автоматизированной системы управления производством (АСУП) для химических холдингов, - сказал директор Череповецкого комплекса «ФосАгро» Алексей Грибков, подчеркнув, что компания сегодня двигается в авангарде поиска и применения передовых отечественных разработок в сфере управления производством.

- Для холдинговых компаний критически важно обеспечить сквозной сбор данных от датчика до показателей поддержки принятия решений. Это невозможно без высокопроизводительных современных информационных систем. Наша миссия заключается в создании именно отраслевых решений. Они будут востребованы не только в рамках одной или нескольких компаний, но в целом в отрасли или даже в нескольких отраслях. Например, непрерывные циклы производств в нефтехимии и металлургии, - подчеркнул в своем выступлении на встрече Сергей Черкасов, начальник управления информационной безопасности АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»).

Драйвером развития как российских цифровых продуктов, так и тех отраслей экономики, где они применяются, стало стремление отечественной промышленности заменить западное ПО отечественными цифровыми решениями. И сегодня на пути к достижению этой цели предпринимательское сообщество набрало неплохой темп - об этом в своем выступлении заявил директор по ИТ компании «ФосАгро» Сергей Диденко.

- Довольно продолжительное время было принято говорить, что инновации и технологические новинки становятся залогом движения вперед, драйвером развития экономики. Появились мобильные устройства, мир стал другим, коммуникации изменились, появились новые решения, - говорит Сергей Диденко. - На самом деле, как показало время, драйвером развития становятся «черные лебеди». Посмотрите, как сильно ковидные ограничения отразились на всех сферах жизни, сфере ИТ, сфере управления компаниями. Ковид изменил отношение и к принципам организации работы, и к принципам коммуникации. Сегодня - очередной «черный лебедь», очередной вызов. И он привел к тому, что наши отечественные производители получили серьезный дополнительный вектор и импульс развития. Работа, которая была проведена за год, уже принесла результаты. Видно, как компании-партнеры, как компании-заказчики стали меняться и плотно вошли в процессы импортозамещения. И здесь ИЦК, как инструмент совместного взаимодействия и работы, – самый эффективный метод, предложенный правительством.

По словам директора департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира Дождева, прошедший демодень ИЦК «Химия» доказал, что его резиденты уверенно реализуют курс на импортозамещение. Это подтверждают как масштабы и уровень особо значимых проектов, уже реализуемых компаниями, так и проекты технологических стартапов, достойные масштабирования.

- Участники ИЦК демонстрируют высокий уровень кооперации и экспертности при подготовке особо значимых проектов. Работа в рамках ИЦК «Химия» уже дает свои результаты – это не только количественные показатели в форме особо значимых проектов, но и качественно новый уровень цифровизации всей отрасли, - подчеркнул Владимир Дождев.