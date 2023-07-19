Творческий союз музыки, природы и танца

фестиваль Ruskeala Symphony, Итальянский карьер. Фото: Правительство РК

14 и 15 июля в очередной раз состоялся ежегодный фестиваль «Ruskeala Symphony». Несмотря на нестабильно солнечную погоду, которая в течение двух дней определилась, как облачная с прояснениями, фестиваль посетили более шести тысяч людей, неравнодушных к гармоничному и вдохновляющему на отдых, союзу музыки и природы.

Когда над горным парком палило солнце – публика и артисты радовались теплу, свету и невероятно творческой энергетике, рожденной творчеством исполнителей и карельской природой. Когда лил дождь – публика приветствовала артистов, упрямо оставаясь на своих местах в зрительном зале итальянского карьера, слушая музыкальные произведения или подтанцовывая под энергичные ритмы.

Зрительская аудитория была достаточно разнообразная: туристы, приехавшие полюбоваться красотами карельской природы, семьи, компании молодежи, ценители музыки, сами музыканты. Аккуратно развешанные на деревьях дождевики, зонтики, заполняющие концертную площадку

под открытым небом, внимательные глаза слушателей, неравнодушная команда организаторов и волонтеров создавали атмосферу праздника, ощущения комфорта и безопасности для каждого, кто находился в пространстве фестиваля.

Девять концертов были традиционно представлены в Итальянском карьере парка, на территории Мраморного каньона, на глади озера Большого мраморного каньона, а также на железнодорожной платформе «Рускеала». В рамках события приняло участие большое количество волонтеров, которые работали в нескольких зонах фестиваля. Они встречали артистов и зрителей, помогали с навигацией по территории, сопровождали СМИ, были готовы оказывать первую медицинскую помощь, работали у инфостойки и в зоне партера.

Специальным гостем фестиваля и ведущей стала советская и российская балерина, народная артистка РФ, народная артистка Карелии Илзе Лиепа.

специальный гость, ведущая фестиваля Ruskeala Symphony, Илзе Лиепа. Фото: Правительство РК

– Вчерашнее выступление для меня было очень волнительным, потому что в любом подобном событии существует определенная степень экспромта.

При организации мероприятия нужно сделать команду, в которую входят оркестр, прекрасные исполнители, конферанс – все это должно быть как можно быстро и хорошо слажено. Мне кажется, что вчера это получилось очень хорошо. Я счастлива встрече и знакомству с артистами, которые великолепно исполняли арии. И мне оставалось только ничего не испортить и соответствовать этому прекрасному уровню. Карельский государственный оркестр филармонии потрясающий, и я надеюсь на наши новые с ним встречи. Я счастлива моей второй волне любви с Карелией! – поделилась на пресс-конференции с журналистами Илзе Лиепа.

На сцене итальянского карьера слушатели насладились сочинениями, исполненными Государственным камерным ансамблем «Виртуозы Москвы» под руководством дирижера Арсентия Ткаченко. Художественный руководитель ансамбля – Владимир Спиваков. И даже паровозный гудок, периодически издававшийся с железнодорожной платформы горного парка в процессе исполнения произведений, по словам дирижера Арсентия Ткаченко, ничуть не мешал, а создавал особую атмосферу на сценическом пространстве итальянского карьера.

На территории Мраморного каньона Мужской камерный хор исполнил произведения, создавшие невероятно мощную атмосферу единения музыки и природы, а под залихватские танцевальные ритмы музыки фольклорной группы из Белоруссии «Купалинка» в пляс пустились особенно вдохновленные музыкой зрители.

Музыка барокко от ансамбля L*ESPRIT DU VENT, исполнение джаза ансамблем EILENKRIG CREW, исполнение фламенко танцовщицей Анастасией Бахтияри и гитаристом Иваном Доржиевым зарядили публику особенной энергетикой.

В последней части фестиваля на сцене звучал рояль. Именитый пианист Евгений Михайлов исполнил произведение С.В. Рахманинова, приуроченное

к 150-летию выдающегося композитора. Кодой фестиваля стало исполнение произведений Р.К. Щедрина, Дж. Россини, Ж. Бизе, С.В. Рахманинова артистами Мариинского театра Виктором Коротичем и Екатериной Сергеевой. Исполнение арии Варвары из оперы Р.К. Щедрина «Не только любовь» стало мощным и невероятно красивым заключением музыкальной части фестиваля. Надо отметить, что за выдающееся исполнение партий на сцене Мариинского театра артистка отмечена премией Международного фонда Родиона Щедрина и Майи Плисецкой (2017).

Событие завершилось вручением почетного знака главы Республики Карелия «За вклад в развитие Республики Карелия» Михаилу Рувимовичу

Башу, артисту Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии. Премия «Сампо» присуждена Анатолию Ивановичу Рыбалко, художественному руководителю и главному дирижеру Симфонического оркестра Карельской филармонии за подготовку, организацию и исполнение мировой премьеры симфонии «Осударева дорога» А.В. Чайковского.

Обращаясь к участникам, глава Республики отметил, что невероятно ценно, что фестиваль с помощью природы и искусства в очередной раз объединил людей разных возрастов и профессий почувствовать радость и по-настоящему сильные эмоции от прошедшего события.