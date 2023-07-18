Впервые за историю наблюдений птичий грипп поражает только сизых чаек

Все сигналы о птичьем гриппе поступают с побережья Баренцева моря. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области впервые за всю историю существования региона объявили карантин из-за птичьего гриппа. Разносят его сизые чайки. На данный момент на Кольском полуострове обнаружили два очага распространения - у губы Ура и Секретарского озера в Териберке. Все сигналы поступают пока с севера региона, а вот на Белом море пока обстановка спокойная.

- Риск распространения есть во всех районах, где есть скопление сизых чаек - это прибрежные районы, озера вблизи берега. Впервые за всю историю наблюдений поражается именно эта птица, один вид. Все места, где наблюдается болезнь, обычно труднодоступные, поэтому мы не можем в полном объеме оценить, как далеко она распространилась. Всего птичьим гриппом поражены 28 регионов, есть информация, что он есть и в соседних странах, - сообщил председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

Новости о болеющих птицах действительно поступают из Норвегии. В Мурманской области уже обнаружили и утилизировали 900 тел зараженных чаек. Но, как отмечают специалисты, больных особей становится меньше.

Птичий грипп может передаваться и человеку, но при очень тесном контакте, грубо говоря, если потрогать больную или зараженную птицу. Поэтому северян просят обходить трупы стороной, но не забывать сообщать о них специалистам по телефону круглосуточной «горячей линии» 8 (921)165-34-53, также им можно скинуть геометку, где нашли птицу.

- Отмечу, что карантин устанавливается не во всем населенном пункте, а в очаге - где обнаружили тело, где есть гнездование, - отмечает Алексей Касаткин.

Поэтому та же Териберка открыта для посещения северянами и туристами, а вот в радиусе 15 метров от озера Секретарское натянута лента и выставлен пост, чтобы за ограждение не заходили ни люди, ни животные. Еще 5 километров составляет угрожаемая зона, где пребывание не рекомендуется, и 10 километров – зона наблюдения. В самом очаге проводят дезинфекцию.

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