Студенты Ивановского энергетического университета прошли практику на флагмане Segezha Group в Карелии

на встрече с директором по управлению персоналом Сегежского ЦБК Игорем Кичко. Фото: Segezha Group

Комбинат регулярно предоставляет студентам ведущих отраслевых вузов страны возможность познакомиться с работой одного из крупнейших в РФ предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. В июне-июле месячную производственную практику на СЦБК прошли студенты Ивановского государственного энергетического университета, обучающиеся по специальности «Энергообеспечение предприятий».

Экскурсия на Воицкий падун. Фото: Segezha Group

Руководители практики - начальник котлотурбинного цеха Алексей Зуев, начальник цеха ТЭЦ-1 Константин Воронин и начальник цеха теплоснабжения потребителей Александр Крутиков - познакомили студентов с основными энерготехнологическими производствами. Будущим энергетикам показали основные цеха, провели промышленную экскурсию по производству крафт-бумаги. Директор по управлению персоналом Сегежского ЦБК Игорь Кичко на встрече со студентами подчеркнул уникальность и значимость профессии энергетика в ЦБП.

технолог варочного цеха Алексей Сафронов рассказывает о работе важнейшего подразделения Сегежского ЦБК . Фото: Segezha Group

«Стажировка или производственная практика – это отличная возможность узнать профессию изнутри, проявить себя, получить первый опыт и принять решение о своем будущем. Сегодня студенты, завтра – кадровые сотрудники. От того, насколько качественно мы подойдем к процессу организации практики будет зависеть сколько выпускников захотят связать свою профессиональную жизнь с нашим предприятием. Мы всегда рады студентам и максимально эффективно реализуем разработанную на комбинате программу наставничества. У нас работают высококлассные специалисты, и мы считаем важным делиться наработанным опытом», - отметил Игорь Кичко.

святая святых - вход на бумажное производство. Фото: Segezha Group

Для выпускников профиля «Энергообеспечение предприятий» на комбинате есть множество вариантов для работы, в том числе эксплуатация, проектирование либо моделирование системы тепло- и электроснабжения, теплоиспользования и отопления.