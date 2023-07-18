15 тысяч гостей на краю света. В Мурманской области в восьмой раз прошел арктический фестиваль «Териберка»

Гостей фестиваля ждали 20 часов живой музыки. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области отгремел XVIII арктический фестиваль «Териберка», который за годы проведения стал традиционным и долгожданным для всех любителей повеселиться на краю света.

В этом году душевный праздник за два дня – 15 и 16 июля – собрал порядка 15 тысяч гостей из разных уголков России, что на 4,5 тысячи больше, чем в 2022-м. Чем же порадовал фестиваль в этом году?

Потихоньку стягиваться к Териберке путешественники начали еще с вечера пятницы, чтобы успеть с комфортом заселиться в гостиницу или найти хорошее местечко для палатки. К слову, в этом году участникам фестиваля, которые хотели не только посетить площадки праздника, но и насладиться природными достопримечательностями, нужно было заранее зарегистрироваться, а жителям других регионов - заплатить за посещение природного парка «Териберка», на входе в который стояли проверяющие.

В 2023 году фестиваль стал еще масштабнее и ярче. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С утра субботы заработали музыкальные, творческие, гастрономические, спортивные и ярмарочные площадки. Благо с погодой повезло – почти все время, не считая быстрых проливных дождей, светило солнышко.

В многочисленных палатках с сувенирами туристы могли присмотреть частичку Севера на память – это были различные украшения, шкатулки, магнитики, книги об арктической природе, посуда. На многих вещах красовался элегантный китовый хвост. Можно считать, что это уже символ Териберки.

- Я уже четвертый год создаю изделия из дерева, эпоксидной смолы, текстурной пасты, стекла. Делаю панно, картины, часы, деревянные чаши. Раньше вела кружок для детей в ДК, а год назад открыла свою творческую студию, где веду мастер-классы. Участвую в различных выездных мероприятиях. На фестивале в Териберке здорово, люди позитивные. Чаще всего туристы берут оригинальные магнитики, чтобы было что-то на память с праздника, – поделилась с нами участница ярмарки Анастасия Инчина.

Гостей фестиваля ждали тысячи сувениров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Каждый желающий мог также бесплатно отправить родным и близким весточку с фестиваля. Памятные открытки с изображениями северного сияния, «Алеши», видов Баренцева моря улетели с краешка Земли в самые разные уголки России и других стран.

Тех, кто хотел почувствовать азарт, ждали розыгрыши призов. В беспроигрышной лотерее можно было получить, например, ароматный иван-чай, чипсы из ягеля, скидки и сертификаты на отдых в отелях Мурманской области.

На полях фестиваля также прошла презентация новой настольной игры «Поймай северное сияние». Для любителей «настолок» игровую зону организовали в местном Доме культуры.

Ну и, разумеется, местом всеобщего притяжения для гостей стала главная сцена фестиваля. Там проходило награждение, показывали премьеру короткометражного фильма «Титан», выступали региональные артисты и хедлайнеры праздника Artik & Asti, Krasa Rosa, «Рашн Вуман», «Аффинаж» и Haru.

От краба до морского ежа - попробовать Арктическую кухню можно было в виде сотен блюд. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Териберский пляж тоже не остался без активностей. Путешественники могли отправиться рассекать волны Баренцева моря на сапах и каяках, лодках, а также заняться фридайвингом. Самые отважные решили даже искупаться, правда, недолго – июльская вода почти ледяная.

Тем, кому больше нравится смотреть на мир с воздуха, предлагали прогулки на вертолете. 20-30 тысяч рублей - и за полчаса все достопримечательности поморского села разом осмотрены с высоты птичьего полета!

После прогулок, конечно, хочется есть. Чего-чего, а еды на празднике было очень много, причем самых разных арктических деликатесов по доступным ценам. Гости фестиваля отведали блюда из лосятины, оленины, креветок, гребешков и самой разной рыбы, напитки из северных ягод.

Судя по впечатлениям самих отдыхающих, арктический фестиваль удался. Фото: Антон ЗАБИРОВ

А тех, кто очень хорошо отдохнул в субботу, в воскресенье с утра «лечили» похлебкой из лосятины, териберскими щами, ухой, окрошкой на квасе и заебурихой.

Судя по впечатлениям самих отдыхающих, арктический фестиваль удался!

- Мы ели вкусную уху, большие блины с крабом произвели впечатление. Понравилось выступление Haru. В следующий раз обязательно приедем, но более подготовленными, возьмем палатку побольше. Людей много, все активные и позитивные. Природа чудесная, закат был шикарный! – поделилась с нами мурманчанка Елена.

Многие посетили фестиваль «Териберка» впервые и остались довольны как организацией праздника, так и уникальной северной природой.

В Териберку приехали туристы со всей страны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- То, ради чего мы ехали, мы получили: море положительных эмоций, вкусная еда и потрясающие виды тундры. Спасибо за концерт всем организаторам, за то, что согрели на нашем Севере, – отметила жительница Мурманской области Наталья Мосина.

Были гости и из других регионов России. Так, петербуржец Олег приехал на фестиваль вместе с женой. Поездка в Териберку в середине июля стала для пары уже традицией.

- Мы на фестивале уже в третий раз, стараемся приезжать каждый год. Первым делом пошли есть крабов - уж очень вкусно. Ну и природа тут обалденная! Радуемся, что на этих выходных сильно повезло с погодой, хотя и небольшой дождь был. Из выступавших все молодцы, пели хорошо. Натанцевались, нагулялись и обязательно еще вернемся! – поделился эмоциями путешественник.

В 2023 году фестиваль стал еще масштабнее и ярче. Фото: Антон ЗАБИРОВ

КСТАТИ

В рамках Арктического фестиваля «Териберка» на берегу губы Лодейная прошел традиционный трейловый забег «Вызов Арктики. Край Земли». Участниками экстремального события стали 100 спортсменов из 16 регионов страны.

Участников ждали дистанции на 10 и 21 километр, проходившие по песочному пляжу, через горные тропы, скальные поверхности и заполярную тундру. Особенностью забега этого года стал подъем на высоту 170 метров на шестом километре трассы, откуда открывается невероятный вид на Баренцево море, старую Териберку и ее окрестности.

На протяжении всей дистанции были развернуты контрольные точки и несколько пунктов питания, на которых спортсмены могли подкрепиться и утолить жажду, а информация о состоянии и местоположении участников оперативно передавалась в стартовый городок, где дежурили карета скорой помощи и квадроцикл МЧС.

Трейловый забег такого уровня впервые прошел в Заполярье. Фото: Правительство Мурманской области

По итогам трейла 26 призеров в 10 категориях получили памятные призы, кубки и сертификаты на бесплатное участие в трейловом забеге «Вызов Арктики. Край Земли» в 2024 году.

Абсолютными чемпионами спортивного события стали Полина Фролова, преодолевшая дистанцию в 10 километров за 1 час 01 минуту и 38 секунд, Андрей Губайловский, достигший финиша на этой же дистанции за 44 минуты и 44 секунды. На дистанции в 21 километр лучшими стали Евгения Прошина с результатом 2 часа 1 минута и 41 секунда и Глеб Щеглов с результатом 1 час 35 минут и 27 секунд.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фестиваль «Териберка» в 2023 году – это:

15 000 гостей, 27 000 порций блюд, 16 000 порций напитков, 13 000 открыток, 5 000 посетителей природного парка, 4 500 подарков, 3 000 продано сувениров, 1 000 порций дружественного завтрака, 200 «паспортов полярника», 100 организаторов, 75 участников фестивальной улицы, 70 волонтеров, 50 мастер-классов и активностей, 33 объекта питания, 20 часов музыки, 16 артистов, 7 прогулок с выпускниками «Школы природных гидов», 3 деловые сессии о туризме, 2 трейловых забега.

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