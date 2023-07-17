В Мурманской области начался полевой этап этнологической экспертизы

Ученые приступили к полевым исследованиям на Кольском полуострове в связи с планируемой разработкой Колмозерского месторождения лития. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ученые приступили к полевым исследованиям на Кольском полуострове в связи с планируемой разработкой Колмозерского месторождения лития. Работы пройдут с июля по сентябрь 2023 года включительно. Их проведут представители СПбГУ, КНЦ РАН, Института промышленной экологии Севера, ПОРА и других организаций, объединенные в несколько отрядов - этнографический и естественно-научный. Оператором этнологической экспертизы выступает Проектный офис развития Арктики.

- В работе участвуют авторитетные российские этнографы, биологи, химики, специалисты в других областях науки. Исследования будут проводиться с участием нескольких представителей общественных организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории. Их выбирает Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области, чтобы этнологическая экспертиза была более объективной и проходила под их наблюдением, – поясняет председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин.

На первом этапе наблюдателем выступит представитель старейшего оленеводческого предприятия Мурманской области – СХПК «Тундра».

Алексей Новожилов, заведующий кафедрой этнографии и антропологии Санкт-Петербургского госуниверситета, возглавляющий этнографический отряд, поясняет:

- Сотрудники экспедиционного отряда будут проводить исследование воздействия на этнокультурную и этносоциальную среду представителей коренных малочисленных народов Севера – саами и ненцев, а также этнокультурной группы коми–ижемцев, постоянно проживающих в западной части Ловозерского района, где планируются горнопромышленные работы.

В свою очередь в рамках экологического исследования ученые займутся изучением растительности и животного мира на площадке проектируемого месторождения, в зоне воздействия промышленного проекта и подъездного коридора к нему.

Евгений Боровичев, заместитель генерального директора по научной работе КНЦ РАН, поясняет:

- Запланирован большой объем различных работ, в том числе выявление редких и занесенных в Красную книгу видов, оценка угрозы распространения инвазивных видов. Также будут взяты пробы растений и почв для химических анализов, в том числе определения содержания радионуклидов. Все это позволит оценить нулевой уровень состояния окружающей среды перед началом хозяйственной деятельности. Отдельный акцент будет посвящен оценке растительного покрова и флоры как базы традиционного природопользования.

По словам Боровичева, на втором этапе полевых работ, который начнется в сентябре, запланированы исследования птиц, в том числе охотничьих ресурсов, и изучение гидробиологии территории.

По итогам этноэкспертизы будут разработаны рекомендации по охране окружающей среды и минимизации воздействий на нее промышленного проекта, предложены восстановительные и компенсационные меры, а также даны предложения по организации экологического мониторинга.

В феврале 2023 года компания «Полярный литий», совместное предприятие ПАО ГМК «Норильский никель» и госкорпорации «Росатом», получила лицензию на право пользования Колмозерским месторождением лития. Завершение проектирования и геологоразведочных работ планируется через несколько лет, а выход на проектную мощность – к 2030 году. Добыча лития позволит производить в России аккумуляторы и электромобили с использованием отечественного сырья.

Ранее ПОРА выступил оператором методологической экспертизы на Таймыре, связанной с масштабным розливом топлива в 2020 году. Комиссия изучила текущее и будущее техногенное влияние на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также сохранение культурных традиций. Специалисты оценили последствия розлива топлива для среды обитания и дали заключение по компенсационным мерам. По итогам этноэкспертизы общинам коренных малочисленных народов Таймыра было выплачено более 190 млн рублей. А компания «Норникель» приняла пятилетний план поддержки местного населения с объемом финансирования в 2 млрд, включающий поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, а также финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических, социокультурных проектов.

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