Праздник для всех. В Мончегорске масштабно отметили День металлурга

Вечером гостей ждал концерт известных исполнителей. Фото: Кольская ГМК

Минувшие выходные для Мончегорска были особенными, ведь там отмечали, пожалуй, самый важный для города профессиональный праздник - День металлурга и День компании. Для северян и гостей Заполярья «Норникель» и Кольская ГМК подготовили обширную программу активностей, которая растянулась на всю субботу.

Начался праздничный день со спортивных событий. На Центральной площади прошел «Забег Норникеля» на дистанциях в 1, 5 и 10 километров.

— В этот праздник весело, отличное настроение, у всех много энергии. Северяне и гости из других регионов начали утро с забега и передали свою энергию другим гостям, – отметила директор департамента социальной политики компании «Норникель» Ирина Жуйкова.

Тем временем на Центральном стадионе шли фестивали уличного футбола и баскетбола. Перед гостями выступили московские спортсмены по футбольному фристайл-спорту.

Профессионалы футбольного фристайл-спорта показали свое мастерство. Фото: Антон ЗАБИРОВ

— Я занимаюсь фристайлом 16 лет, можно сказать, один из его родоначальников. Вдохновлялся роликами в интернете, где Роналдиньо показывал трюки с мячом. Потом появился голландский футболист, который связал все трюки воедино. После этого зародился вид спорта. Сейчас я детей тренирую. Добился уже определенного уровня, главное, его поддерживать, – поделился с нами спортсмен Павел Моторов. – Мы первый раз выступаем в Мончегорске, ребята заряженные, талантливые, сделали вместе с ними некоторые трюки, им нравится. Надеюсь, приедем еще!

Неподалеку, на баскетбольной площадке, ребята ловко забрасывали мячи в корзину под зажигательную музыку, соревновались в индивидуальных конкурсах и командном турнире.

Как отметил руководитель городской Федерации баскетбола и работник Кольской ГМК Геннадий Гибадуллин, это баскетбольное мероприятие – совсем свежее событие. В прошлом году его провели в первый раз, и оно пришлось по душе активным жителям.

Как отмечает Ирина Жуйкова, «Пикник» - это праздник горожан для горожан. Фото: Антон ЗАБИРОВ

— Не только мончегорцы к нам пришли, есть и гости из области, все захотели принять участие. Для работников нашей компании спорт играет большую роль, ведь взаимодействие на спортивной площадке также положительно сказывается на общении людей на работе, их работе в команде, – сказал Геннадий Гибадуллин.

В этом году организаторы праздника решили немного поэкспериментировать, перенеся семейный фестиваль «Пикник «Город – это мы!», который уже стал традицией Дня металлурга, из городского парка на Ленинградскую набережную.

Здесь можно было поиграть в гигантские шахматы и добавить цвета в не менее внушительную раскраску, покататься на лодках и сап-бордах, послушать лекции о финансовой грамотности и экологии, принять участие в различных творческих мастер-классах, узнать о необычных бизнес-проектах молодежи и поддержать их, а также поучаствовать в ретритах.

Детей и взрослых ждали самые разные активности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

— Мы предлагаем арт-терапию с психологом, также можно порисовать, полепить из воздушного пластилина, заняться с инструктором йогой с благовониями и успокаивающей музыкой, – рассказала волонтер Виктория. - Я каждый год «волонтерю» на День металлурга, люди приходят классные, я люблю с ними общаться и видеть их искренние улыбки!

Как отмечает Ирина Жуйкова, «Пикник» - это праздник горожан для горожан, который дает возможность некоммерческим организациям города рассказать широкой общественности о том, чем они занимаются.

— Это яркая и очень душевная площадка, потому что люди относятся к «Пикнику» с особой теплотой. Здесь и водные виды спорта, и детские площадки, и лекции. Волонтеры создают новые клумбы, высаживают растения. Можно просто сидеть отдыхать, смотреть на Имандру, получать удовольствие, – отметила представитель компании «Норникель».

На праздник мончегорцы часто приходят семьями.

Пикник «Город – это мы» стал изюминкой Дня металлурга. Фото: Антон ЗАБИРОВ

— Мы с детьми поучаствовали в мастер-классах Лапландского заповедника. Муж вот диплом выиграл. Мы в этом году первый раз попали на праздник, так как обычно в это время уезжали в отпуск. Вообще, стараемся посещать все мероприятия города. На «Пикнике» интересно, есть развлечения не только для детей, но и для взрослых, - рассказала нам жительница Мончегорска Ксения.

День металлурга – праздник, который отмечается поколениями. Таким он является и для руководителя Кольской ГМК Максима Рябушкина, который родился в семье металлургов и решил посвятить себя этой профессии. Он поздравил северян с важной датой.

- Помню, как в шесть лет отец привел меня в цех электролиза никеля. Я был впечатлен, думаю, это повлияло на мой дальнейший выбор профессии, – говорит и.о. генерального директора Кольской ГМК. - Этот праздник для всех, мы очень старались создать большое количество активностей, пригласить артистов. Я вижу счастливые улыбки людей, прошелся по набережной - все очень здорово! Хочу поздравить с профессиональным праздником и работников нашей компании, и жителей нашего города. Благодарю их за труд и профессионализм, желаю счастья, благополучия, семейного уюта.

На праздник мончегорцы часто приходят всей семьей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Также с праздником северян поздравил губернатор Андрей Чибис. Он отметил, что во многом благодаря развитию металлургии началось промышленное, комплексное освоение Кольского полуострова в 30-е годы.

Ближе к вечеру на Центральной площади города развернулся показ мод. Креативные сотрудники «Норникеля» представили коллекцию рабочей спецодежды «В хорошей компании», развеяв стереотипы о том, что подобные вещи скучны и однообразны. Авторы вдохновлялись космосом, стихией огня, поп-культурой, северной природой.

- Кампания началась в начале лета. Была интересная подготовка эскизов, немного модельной практики и теория моды. Мы готовились, волновались, а когда начали уже создавать одежду, поняли, что это очень захватывающий процесс. Мы окунулись в эту работу - было очень классно! – поделилась одна из создательниц коллекции.

На этом насыщенная суббота не закончилась. Для жителей и гостей города организовали сразу несколько необычных соревнований и шоу: зрелищные состязания лесорубов, чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага», а на закуску – в буквальном смысле – чемпионат по поеданию северных пельменей и острого перца.

Любимые песни исполнили рок-музыканты группы Чиж&Со. Фото: Кольская ГМК

Вечером гостей ждал концерт звезд – на главной сцене выступила певица Ольга Серябкина, а также музыкальные группы Чиж&Со, Galibri & Mavik. Финальным аккордом Дня металлурга стала громкая, под стать празднику, дискотека.

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