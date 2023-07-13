С ромашками и мыльными пузырями. В Мурманской области отметили День семьи, любви и верности

8 июля фестиваль прошел в парке на Кольском проспекте. Фото: Администрация города Мурманска

8 июля в Мурманской области, как и по всей России, отмечали День семьи, любви и верности. В этот добрый и светлый день в каждом уголке региона проходили праздничные мероприятия, а молодоженов и «золотых» свадебных юбиляров поздравляли на всех уровнях.

Спорт, мастер-классы и лебеди

День семьи, любви и верности, или, как его еще называют, День Петра и Февронии Муромских – покровителей христианского брака, в России начали отмечать в 2008 году. С тех пор праздник прижился и обзавелся своими традициями.

Символом праздника стала ромашка, которая кругом растет на русских просторах и олицетворяет чистоту, надежность и верность. Накануне праздника эти милые цветочки раздавали мурманчанам в центре города за правильные ответы на вопросы о празднике.

8 июля яркий фестиваль, посвященный этому празднику, для маленьких мурманчан и их родителей организовали в парке на Кольском проспекте.

Гости услышали самые душевные песни о любви, семье и верности, а также потанцевали. Фото: Правительство Мурманской области

- Гостей ждали интерактивные площадки, игры и лотерея. На научных мастер-классах ребята проводили увлекательные химические опыты, а на мастер-классе «Значкодел» учились создавать значки своими руками. Свою меткость каждый желающий мог проверить в тире, попадая в цель специальными мячами, – сообщает администрация Мурманска.

Но больше всего внимание и детей, и взрослых привлекли гигантские мыльные пузыри, которые можно было выдуть самим с помощью специальных приспособлений.

Не обошлось и без спортивных активностей. В этот день в Заполярье прошел всероссийский спортивный семейный фестиваль «Семейная команда» от организации «Движение первых». Северяне приняли участие в зарядках, семейных веселых стартах, концертно-игровых программах.

В культурных учреждениях Мурманской области тем временем шла череда мастер-классов, проходили концерты. А жители Мончегорска могли отметить праздничный день возле нового арт-объекта «Верность», который появился на острове Любви на озере Имандра.

- Арт-объект представляет собой двух лебедей, выполненных из дерева, которые символизируют крепкую любовь и привязанность друг к другу. Считается, что романтическое название острова связано с историей саами. Согласно преданию, раньше здесь проходили саамские свадебные обряды и церемонии. Сейчас это место тоже нередко становится локацией для признаний в любви и предложений руки и сердца. Делать это удобнее всего на смотровой вышке, которая находится в центре острова, — с нее открывается отличный вид на Мончегорск, Имандру и Хибины, – отметили в Центре народов Севера.

16 семейных пар получили медали «За любовь и верность». Фото: Правительство Мурманской области

Награда за счастливые годы

Также в День семьи, любви и верности в Мурманском областном Дворце культуры имени С. М. Кирова чествовали пары, которые долгие годы живут в счастливом браке.

Северянам вручили общероссийскую общественную награду – медаль «За любовь и верность», а также поздравили с праздником. В этом году 16 семейных пар получили такие медали. Три семьи северян живут в браке уже более 60 лет.

Всего с 2009 года подобные награды в Мурманской области получили 586 семейных пар, 274 из них прожили в зарегистрированном браке больше полувека.

- Несмотря на все сложности и трудности, на те демографические вызовы, с которыми мы сталкиваемся, есть категория семей, которая продолжает расти из года в год. Это многодетные семьи. И это здорово, ведь они становятся примером для молодежи, для того, чтобы принять решение растить детей. Конечно, сейчас изменились жизненные ценности и ориентиры, хочется построить карьеру, а потом уже думать о детях. Но мне кажется, что те меры поддержки, которые работают в нашем регионе, как, например, «зарплата мамы», меняют эту тенденцию и становятся достойной мотивацией для молодых родителей, - подчеркнул министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

Пары, подающие впечатляющий пример, также получают денежную выплату. Семьям, отметившим 50- и 55-летний юбилей, выплачивают 10 тысяч рублей, 60- и 65-летний – 15 тысяч рублей, 70- и 75-летний – 20 тысяч. В прошлом году таким образом отметили 882 семьи, проживающие в нашем регионе.

После торжественной церемонии гости поделились секретами семейного благополучия, рассказали о необычных семейных традициях, вспомнили о любимых мелодиях, ставших знаковыми для их пары. А в завершение праздника гости услышали самые задушевные песни о любви, семье и верности, а также потанцевали, вспоминая былую молодость.

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