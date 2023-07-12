Энциклопедия классического танца

Премьера спектакля « Спящая красавица», Музыкальный театр РК. Фото: Музыкальный театр РК

Главный балетмейстер спектакля – Кирилл Симонов. Постановка выполнена в стилистике императорского театра, а сценография и костюмы – в духе придворного театра ХVII- XVIII веков. Музыкальный руководитель и главный дирижер спектакля – Михаил Синькевич.

В постановке занята вся балетная труппа театра, артисты хора, детская балетная студия. В главных партиях – солистка Московского академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац Варвара Серова и Юки Окоти, солист театра им. Н.И. Сац Иван Титов и Антон Дьячок, Мао Фузимуро и Анастасия Штоббе. Роль злой феи Карабос исполняет Эдуард Демидов.

Одним из главных достоинств и открытий спектакля стали костюмы Татьяны Ногиновой. Для постановки она создала 150 костюмов.

– В спектакле мы с вами оказались в двух временных периодах. Между ними приблизительно сто лет – столько лет проспала волшебным сном принцесса Аврора. За сто лет все изменилось, – рассказывает Татьяна. – Заснула Аврора в барокко, а проснулась в рококо. И мы вслед за историей меняем стиль сценографии и костюмы. Начало балета – это барокко: пышность, перья, золото, главенство мужского костюма, финал – это рококо с его пастельными оттенками звонких и праздничных цветов, с огромными париками и юбками, мужчина остается в тени женского великолепия.

Балет «Спящая красавица» по праву называют энциклопедией классического танца. Спектакль насыщен великолепием разнообразных хореографических красок. Жанровые танцы, обширные танцевальные фрагменты (секстет фей в прологе, крестьянский вальс, придворные танцы), танцевальный классический ансамбль, разноплановые танцы в последнем акте, па-де-де героев создают причудливое панно, сотканное из изящных хореографических действ.

Музыкальный материал выдающегося композитора П. И. Чайковского развит в широкое симфоническое полотно. Пролог торжественен, открывает двери в великолепный замысел постановки. Первое действие позиционируется как драматический центр балета, второе – характеризуется романтической лирикой, финальный акт звучит как торжество от всепобеждающей радости финала, в котором восторжествовали любовь и добро.

Спектакль стал изящным и ярким украшением репертуара Музыкального театра. Театр предлагает билеты на сентябрьские спектакли. Балет «Спящая красавица» откроет новый театральный сезон 23 и 24 сентября. (6+)