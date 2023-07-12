Максим Орешкин: «Мурманск – на 100% опорный арктический город»

Максим Орешкин и Андрей Чибис посетили торговый и рыбный порты. Фото: Александр Алексеев

В Мурманской области, несмотря на лето, не замедляется темп политической жизни. В регионе с рабочим визитом побывал помощник президента Максим Орешкин. Занявшая несколько дней деловая программа была очень насыщенной - от поездки по ЗАТО и военным гарнизонам до посещения Мурманского морского рыбного порта, который после приватизации ждет модернизация.

- Я приехал увидеть реальную картину, все акценты для экономики, как город развивается, производство, с точки зрения человеческого капитала. Рыбное производство – очень перспективное направление развития. Да, пока рыбный порт не в том состоянии, как хотелось бы, надеюсь, что будут приняты соответствующие решения и здесь будет позитивная динамика. Арктика – это абсолютный приоритет. Президент уже запустил большую программу развития Дальнего Востока, в скором времени можно будет говорить, что импульс появляется и у арктических городов. Мурманск – на 100% опорный арктический город. Он имеет важное стратегическое значение для всей страны, какой аспект ни взять, - отметил Максим Орешкин.

От рыбы до Севморпути

В рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отраслях он отметил позитивные изменения и перспективы для роста. Максим Орешкин и губернатор Андрей Чибис помимо рыбного порта посетили рыбоперерабатывающую фабрику и магазин компании «Мурман СиФуд» в Коле, а также оценили прогресс «Комплексного развития Мурманского транспортного узла» (МТУ), в том числе работу Мурманского морского торгового порта, строящиеся порт «Лавна», железнодорожный мост через реку Тулому. МТУ имеет огромное значение для выхода Севморпути на новые мощности, проект получил поддержку Владимира Путина.

К осмотру объектов МТУ присоединился и министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он часто бывает в Мурманской области, что указывает на сильные позиции региона в политической и экономической жизни страны.

Одной из точек посещения помощником президента стали рыбоперерабатывающая фабрика и магазин компании «Мурман СиФуд». Фото: Александр Алексеев

- Один из наших важнейших резидентов ТОР «Столица Арктики» — порт «Лавна». Проект – якорный элемент Мурманского транспортного узла. Реализация МТУ была бы невозможна без поддержки президента России Владимира Путина и федерального правительства. Работы идут активно, на данный момент строительная готовность нового, мощного порта составляет 68%. Отмечу, что проект важен не только для области, но и для всей страны. Он позволит увеличить рост налоговых поступлений, привлечь инвестиции и открыть новые рынки, - рассказал по итогам посещения стройплощадки будущего порта Алексей Чекунков.

Учиться и работать

Еще один визит состоялся в Мурманский индустриальный колледж и Мурманский арктический университет – вуз, который получился в результате слияния МАГУ и МГТУ. Здесь будут готовить кадры для работы в Арктике - от врачей до строителей и инженеров, в том числе для нефтегазовой и судоремонтной отраслей.

Одним из важных моментов поездки Максима Орешкина в Заполярье стал «Арктический диалог» с активными северянами до 35 лет. Его участники задавали вопросы об ипотеке для работающей молодежи, строительстве нового жилья, развитии киберспорта в регионе и многом другом.

Один из вопросов касался перспектив развития своего дела в ЗАТО и военных гарнизонах.

- Там ситуация непростая, последние 30 лет был спад. С точки зрения перспектив ЗАТО, можно сделать прогноз, что это плато, с которого пойдет движение вверх. Их ждет активное развитие - этот вопрос будет обсуждаться на очень высоком уровне, это значит, что там появится новая опора для развития, и малый бизнес будет жить в условиях, когда ситуация вокруг будет чуть лучше, чем в среднем по стране, - отметил Орешкин.

В МАУ активизируют процесс подготовки кадров для работы в АЗРФ. Фото: Александр Алексеев

Тему бизнеса обсудили и на встрече с заполярными предпринимателями. Одни рассказали об успехах в своей работе, поделившись опытом с коллегами, у других были идеи для дальнейших действий. Например, в Мурманской области предложили создать магазин с локальными товарами, разработать обучающий курс по принципам работы с франшизами, а также мастер-классы для детей с привлечением профессиональных спикеров и блогеров.

- Очень полезный состоялся разговор. В ходе общения открываешь новые задачи, рождаются новые идеи. Одной из таких идей стало возможное финансирование магазина локальных товаров в Мурманской области. Но прежде всего в создании такого магазина должны быть заинтересованы сами предприниматели. Мы в свою очередь готовы поддержать эту инициативу, – рассказал Андрей Чибис.

Помощник президента отметил также слаженность и эффективность работы команды правительства Мурманской области.

- За любой цифрой всегда стоят конкретные люди, конкретные проекты. Надо понимать детали, понимать, что этих людей волнует, какие у них проекты и куда они собираются двигаться дальше. У нас состоялись две прекраснейшие встречи с молодыми ребятами и предпринимателями Мурманской области. У вас много чего интересного происходит. Проекты развиваются, темпы роста очень высокие. Руководство области справляется, команда работает здорово и конкретно. Наша задача только помочь, поддержать там, где необходима федеральная поддержка. Сейчас мы этим и занимаемся, - добавил Максим Орешкин.

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