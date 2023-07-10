Приглашают всех! В Заполярье пройдут Международный день коренных народов и форум «Этномурман»

В этом году мероприятие значительно расширяет географию своих участников. Фото: ГОБУ «Центр народов Севера»

Мурманская область славится не только арктическим фестивалем в Териберке и фестивалем викингов Imandra Viking Fest в Мончегорске, но и своими ежегодными саамскими мероприятиями.

Так, в августе в регионе пройдут два события, связанных с саами – Международный день коренных народов мира и молодежный форум «Этномурман».

13 августа северян приглашают в Тулому отметить праздник, посвященный всем коренным народам. В районе этнографического саамского комплекса гостей ждут уличное гулянье, концертная программа, выставка декоративно-прикладного творчества и саамского костюма, мастер-классы по рукоделию, интерактивные игровые площадки.

Также принять участие в мероприятии могут фольклорные коллективы и индивидуальные исполнители, художники, мастера декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства.

В этом году впервые на празднике пройдет кулинарный конкурс «Арктическая уха», который направлен на то, чтобы сохранить этнокультурное наследие и самобытность уникальной культуры саами, а также возродить традиции национальной кухни.

- Конкурсантам предстоит не только приготовить уху по своему уникальному рецепту, но и подготовить творческую презентацию блюда. Участниками конкурса могут стать жители Мурманской области в возрасте от 18 лет, – сообщили в Центре народов Севера.

Дополнительную информацию об участии в мероприятии можно получить по телефону 8 (8152) 41-15-01.

А активную молодежь со всего Северо-Западного федерального округа приглашают принять участие в пятом молодежном форуме «Этномурман», который будет проходить с 24-го по 27 августа в Мурманской области.

Каждый год «ЭтноМурман» становится площадкой для творческого и профессионального обмена между молодежью. Фото: ГОБУ «Центр народов Севера»

Каждый год он становится площадкой для культурного, творческого и профессионального обмена между представителями активной молодежи, которые занимаются вопросами государственной национальной и молодежной политики.

В этом году мероприятие значительно расширит географию своих участников.

- Принять участие в форуме могут молодые люди из Мурманской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелия, Коми, НАО, а также из Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 35 лет. Участники должны быть студентами вузов или колледжей, молодежными лидерами, молодыми предпринимателями, представителями национальных сообществ, учеными, аспирантами, авторами исследовательских проектов по историко-культурному и социально-экономическому аспектам жизнедеятельности народов России, – отмечают организаторы.

Форум будет работать по трем основным направлениям - развитие этнотуризма в арктических регионах, реализация общественных инициатив в северных регионах, а также традиционное культурное многообразие как фактор развития молодежного предпринимательства.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8152) 41-15-01, 8 (8152) 41-15-44.

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