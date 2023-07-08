В Турции разбился автобус с туристами из Мурманска, погиб один человек

В Анталии в Турции разбился автобус, в котором находились мурманские туристы. Фото: www.alanyakenthaber.com

В Анталии в Турции разбился автобус, в котором находились мурманские туристы. Ночью 6 июля водитель въехал в грузовик, когда вез вез россиян в аэропорт, затем транспорт отбросило на машину такси.

Как сообщают турецкое издание alanyakenthaber.com, погибла 44-летняя туристка из России. Также пострадал водитель автобуса. Остальные пассажиры серьезных травм не получили. Предполагается, что водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего и произошла авария.

По словам северян, о факте ДТП рассказывали и сами пассажиры рейса, прибывшего в Мурманск из Анталии в прошлый четверг.

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