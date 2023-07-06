Даже при дефиците кадров не все крупные компании готовы повышать зарплаты

В исследовании «Б1» представлен сектор металлургии и горной добычи, то есть те сферы, которые больше всего пострадали от санкций. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На рынке труда существует серьезный недостаток квалифицированных сотрудников, особенно среди рабочих специальностей. Однако не все крупные работодатели спешат индексировать заработную плату своих работников. Это касается и сектора металлургии и горной добычи, где уровень оплаты труда не соответствует инфляции.

По данным аудиторской компании «Б1» (ранее известной как российское подразделение EY), в 2022 году 88% российских компаний, участвовавших в опросе, повысили зарплату своим сотрудникам, несмотря на официальные данные об инфляции на уровне 11,9%, представленные Росстатом.

ФОТ был увеличен в среднем на 8%. Процент индексации заработной платы для всех работников (без учета индивидуального пересмотра заработной платы) составил 6% у высшего, старшего и среднего звена управления, 7% - у специалистов и 8% - у рабочих.

В исследовании «Б1» представлен сектор металлургии и горной добычи, то есть те сферы, которые больше всего пострадали от санкций.

Среди лидеров по уровню индексации зарплат в этом секторе, с учетом 2022-го и 2023 годов, - группа «Норникель», опережающая таких рыночных лидеров, как «Северсталь», «РУСАЛ», ОМК, ММК, «Металлоинвест», корпорация «ВСМПО-АВИСМА», СУЭК, АЛРОСА и другие. По данным компании, в 2022 году зарплата в Норильске и Красноярском крае была повышена на 20%, а в Мурманской области и других регионах - на 10%. В текущем году заработная плата всех работников группы «Норникель» увеличится еще на 6,1%.

Кадровая проблема становится все более острой, и это отмечают многие эксперты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Компания Алексея Мордашова «Северсталь» в апреле 2022 года повысила зарплату всем сотрудникам на 9%. «РУСАЛ» (контролируемый Олегом Дерипаской) проиндексировал зарплату на 10%.

В особенно трудной ситуации оказались сотрудники компании - производителя титана «ВСМПО-АВИСМА». Из-за проблем с индексацией заработных плат они даже угрожали руководству корпорации, что «дойдут до президента».

Согласно информации издания "Новые известия", компания уже начала терять кадры из-за позиции ее руководства, хотя без нее в России невозможно развитие авиационной промышленности.

Кадровая проблема становится все более острой, и это отмечают многие эксперты. Сергей Цухло, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара, в своем исследовании отметил рекордный уровень кадрового дефицита в российской промышленности с 1996 года, который составил 35%.

В исследовании «Б1» также сообщается, что 64% компаний ожидают трудности с подбором персонала в 2023 году. В список самых проблемных кадровых направлений внесены такие категории, как «Рабочие на производстве» (71%), «Производственный и инженерно-технический персонал» (64%) и «Информационные технологии» (43%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru