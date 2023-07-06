Эффект современного танца на «Nord Dance»

Музыкальный театр РК, спектакль « Форма ноль». Фото: пресс-служба Музыкального театра РК

В фестивале приняли участие не только именитые хореографы, но и танцоры, которые только начинают свой творческий путь. Современная хореография, как авторское сценическое действо, несет в себе безграничные возможности в способах исполнения.

Язык современного танца создает свободу движения, выражая противоречивый внутренний мир человека, позволяя зрителю воспринимать, чувствовать, анализировать увиденный спектакль на глубоком эмоциональном уровне. Движение танцора, которое может быть абсолютно непредсказуемым и парадоксальным (если сравнить с исполнением балетных композиций), как правило, рождается на основе философии, способе мышления авторов-хореографов и исполнителей. Жест в современном танце свободен от условностей и, прежде всего, создает атмосферу!

Зритель фестиваля «Nord Dance» в Карелии принял танцоров из Казани, Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Петрозаводска. Объединяющим началом всех танцевальных композиций стали эксперимент в движении, его мысли и созданное танцем энергетическое пространство. Драматизм и танец, сцена и музыка, зритель и танцор – такие диалоги стали главными лейтмотивами в представленных композициях. Физика движения, подчиненная дыханию, музыке и ритму создавала атмосферу современного танца.

Воронежский камерный театр, спектакль «Сны Междуречья». Фото: пресс-служба Музыкального театра РК

В спектакле «Сны междуречья» Воронежского Камерного театра, благодаря безграничным возможностям современного танца, артисты окунули зрителя в мир человеческих отношений. Танец имеет четкую композицию, при этом создается впечатление, что танцоры импровизируют и хореографические истории создаются на сцене здесь и сейчас. Языком движения создатели спектакля говорят о любви – любви во всех смыслах человеческого существования. С помощью высококлассной пластики и драматического проживания персонажей артисты погружают зрителя в путешествие-сон.

Подобно пластилиновым фигурам, танцоры филигранно создают образы людей, животных, природных явлений и неосязаемых субстанций. Мир фантастический сплетается с миром реальным. Максимальный минимализм в костюмах танцоров, полное отсутствие декораций и реквизита – отправные точки в восприятии представленного танца, а музыка Армана Амара – один из главных источников вдохновения и ключ к пониманию. И прелесть подобного рода действа состоит в том, что каждый зритель почувствует и поймет замысел спектакля по-своему, исходя из своей фантазии и уровня восприятия произведения. Возможно, в этом и состоит эффект современного танца?