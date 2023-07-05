Крупнейший рудник «Апатита» добыл 900-миллионную тонну руды

Реализация инвестпроектов развития рудно-сырьевой базы Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») продолжает приносить плоды. Фото: ПАО «ФосАгро»

Реализация инвестпроектов развития рудно-сырьевой базы Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») продолжает приносить плоды. Наглядная иллюстрация этому – отгрузка юбилейной, 900-миллионной тонны апатитонефелиновой руды, которая состоялась накануне. Например, для того чтобы добыть предыдущую юбилейную, 800-миллионную тонну руды, ему было необходимо работать 7 лет – с 2012-го по 2019 год. На очередные 100 млн тонн у структурного подразделения ушло почти вдвое меньше времени – всего 4 года.

- Развитие рудно-сырьевой базы Кировского филиала АО «Апатит» — это не только вклад в формирование надежного фундамента будущего нашей компании, но и якорные инвестиции в экономику Мурманской области и в обеспечение продовольственной безопасности страны, - говорит генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников. – Ежегодно мы направляем на развитие нашего горно-обогатительного флагмана более трети всего инвестиционного бюджета компании, который в этом году составляет рекордные 67 млрд рублей.

Сегодня наиболее масштабной среди программ развития рудника является проект по строительству горизонта +10 метров. В будущем он должен будет компенсировать мощности выбывающих из строя горизонтов, чтобы не только сохранить объемы добычи рудника в целом, но и нарастить их до 25 млн тонн к 2025 году. Завершение реализации инвестпроекта запланировано на октябрь текущего года.

- Кировский рудник – флагман не только нашего комбината, но и горнодобывающей промышленности России в целом. Мы постоянно ведем работу над совершенствованием производственных мощностей, внедряем здесь самые передовые технологии, делаем все возможное для того, чтобы персонал в своем профессиональном развитии шагал в ногу со временем, - говорит директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов. – Очередная юбилейная, 900-миллионная тонна руды, добытая крупнейшим и старейшим нашим рудником, – яркое свидетельство тому, что мы идем верным путем.

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