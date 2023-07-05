Крикнуть хочется целому миру – в августе едем в новую квартиру!

«Каскад» – современная реализация проекта по типу «город в городе». ( Фотография предоставлена строительной компанией « ВЕК»)

Застройщик – акционерное общество «Строительная компания «Век», которая насчитывает 75-летнюю историю строительства в Республике Карелия и за ее пределами.

По итогам федерального градостроительного конкурса «ТОП ЖК-2022» «Каскад» одержал победу в номинации «Лучший жилой комплекс Республики Карелия».

«Каскад» – современная реализация проекта по типу «город в городе», которая позволила удовлетворить множество потребностей человека. В нем создана среда для высокого качества жизни: удобное расположение рядом с социально значимыми объектами (школы, детский сад), разнообразие медицинских центров, магазинов, кафе, образовательных клубов, наличие детских и спортивных площадок, наземных и подземных парковочных мест, а также площадки для выгула собак. Здесь настоящий простор, чистота, красота – можно безопасно гулять по освещенным пешеходным зонам, не боясь машин. В жилом комплексе проживает множество семей с детьми. Это обусловлено тем, что люди предпочитают жить в комфортабельных условиях, где есть все необходимое для жизни и воспитания детей.

«Каскад» находится в окружении леса и имеет собственный сквер. Это идеальное место для людей, которые ценят близость к природе. За озеленением территории внимательно следят ландшафтные дизайнеры, именно они помогают создать уютную атмосферу для жителей и гостей комплекса.

Новый дом, над проектом которого трудился известный карельский архитектор Евгений Таев, расположен по проезду Алексея Афанасьева, 5, выполнен в современном стиле. Характерные черты монолитного здания сразу обращают на себя внимание: интересные ассиметричные формы, объёмные элементы, большая площадь остекления поддерживают общую концепцию всего жилого комплекса «Каскад». Фасад выполнен в ярких цветах и гармонично сочетается с природным окружением.

В технологическом плане дом оснащен крышной котельной, которая работает на природном газе. Теперь можно забыть о сезонных отключениях горячей воды и значительно меньше платить за коммунальные услуги за счет более выгодных тарифов.

В здании, оснащенном бесшумными лифтами фирмы OTIS, спроектированы квартиры разной планировки и площади. А предложение приобрести квартиру в комплекте с кладовой – очень выгодное решение. Квартира с отделкой «под ключ» – отличное решение для тех, кто хочет сэкономить и не хочет тратить время на поиски материалов, строительной бригады, но желает заехать сразу в новую красиво оформленную квартиру с пятилетней гарантией. Добавим, что мы предлагаем несколько квартир с полной отделкой по акции «Комплектом выгоднее».

В офисе компании можно выбрать варианты отделки и материалы, обсудить все нюансы проведения работ. Добавим, что стоимость отделки может быть включена в цену квартиры при расчете ипотеки.

Количество предложений ограничено, свободные квартиры с отделкой «Комфорт» представлены на сайте.

Для тех квартир, которые не участвуют в акции «Комплектом выгоднее», строительная компания «Век» при покупке жилья в доме № 11 ЖК «Каскад» дарит сертификат на снижение стоимости отделки до 250 000 рублей. Сертификат не распространяется на квартиры с отделкой «под ключ».

Льготная ипотека при долевом участии в строительстве на приобретение квартиры – еще одно выгодное предложение от строительной компании «Век». При помощи застройщика можно оформить ипотеку по сниженным ставкам до 6,8% при государственной поддержке, ипотека под 4,8% годовых предусмотрена для семей с детьми. Участниками программы могут стать семьи, в которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2023 родился хотя бы один ребенок. Также право на льготную ставку предоставляется семьям с ребенком-инвалидом младше 18 лет.

Добавим, строительная компания «Век» является семикратным обладателем всероссийской премии «Надежный застройщик России».

Мы для тех, кто хочет жить лучше!

Получить информацию о свободных квартирах можно в офисе отдела продаж.

Адрес: Республика Карелия, Петрозаводск, улица Попова, 13А

Телефон: +7 (8142) 33-00-43

Забронировать квартиру на сайте компании «Век»

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Акционерное общество АО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век»

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