При поддержке ПОРА вышла детская книга об Арктике

Книга «Прямо по курсу: Арктика. Приключения Гриши и Лизы» издана при поддержке грантовой программы Проектного офиса развития Арктики. Фото: пресс-служба ПОРА

Книга «Прямо по курсу: Арктика. Приключения Гриши и Лизы» издана при поддержке грантовой программы Проектного офиса развития Арктики.

Представьте, что вы нашли волшебный компас, который может перенести вас в любое место земного шара. А еще у вас есть дедушка - настоящий ученый, который приглашает отправиться в удивительное путешествие по Арктике. Да, прямо сейчас! Неужели вы смогли бы устоять?

Присоединяйтесь к Лизе и Грише, героям этой истории, и вас затянет в водоворот удивительных приключений. Вместе с ребятами вы сможете:

- познакомиться с животными и птицами арктической зоны;

- побывать на полярной станции и атомном ледоколе;

- пролететь над Таймыром - самым большим северным полуостровом России;

- увидеть дома «на курьих ножках» и узнать, что такое вечная мерзлота;

- разобраться в устройстве собачьей упряжки и прокатиться на ней с ветерком;

- присоединиться к яркому хороводу на якутском празднике «Ысаах».

Итак, берем в руки волшебный компас, карту и держим курс на Север!

Книга предназначена для детей младшего школьного возраста, вышла в издательском доме «Питер». Автор книги - Юлия Иванова, иллюстрации - Алина Терентьева.

Узнать о книге подробнее и приобрести ее можно здесь.

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