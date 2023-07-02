Без порта жизнь не та! В Мурманске чествовали работников морского и речного флота

Сотрудников этой важной отрасли чествовали в Мурманском областном драмтеатре. Фото: пресс-служба АО «ММТП»

В Мурманске 2 июля, как и по всей России, отмечается День работников морского и речного флота. В преддверии праздника сотрудников этой важной отрасли, которая неотъемлемо связана с историей столицы Заполярья, чествовали в Мурманском областном драмтеатре.

На торжественное мероприятие нарядные и в приподнятом настроении пришли работники Мурманского морского торгового порта, Мурманского балкерного терминала и судоходной компании «Маско», входящих в АО «Национальная транспортная компания», для которых этот день - главный профессиональный праздник. С какими результатами и настроением встречают его портовики, рассказал исполнительный директор ММТП Алексей Рыкованов.

- Настроение хорошее - и праздничное, и рабочее. Потому что одного без другого не бывает. Производственная программа текущего года идет с небольшим опережением, с превышением плановых показателей. Мы запустили в работу все инвестиционные проекты, как обещали в I квартале, реализовали проект реконструкции причала № 2. Сейчас оформляем документы, чтобы ввести его в постоянную эксплуатацию, – сказал руководитель порта. – Мы запустили все социальные программы. Из ключевых хочу отметить капремонт фасада гимназии № 8. Мы полностью изменим облик здания. Из экологии отмечу реконструкцию системы ливневой канализации, работы будут завершены осенью. Также продолжаем озеленение города.

Алексей Рыкованов отметил, что позитивные изменения на предприятии – заслуга самих портовиков. Фото: правительство Мурманской области

К слову, со строительства порта в начале прошлого века и пошло развитие Мурманска и всего региона. Со дня своего основания, в 1915 году, порт не останавливал перевалку грузов ни на год. А сейчас это главные ворота в Арктику, которые обладают огромными перспективами.

Алексей Рыкованов отметил, что позитивные изменения на предприятии – заслуга самих портовиков. Руководитель поблагодарил работников и вручил им почетные грамоты.

- Все эти изменения были бы невозможны, если бы не ваш труд. Спасибо вам за самоотдачу, преданность профессии и верность родному порту. Всем нам желаю развития, крепкого духа и здоровья, уверенности в своем деле, в своих силах, - отметил Алексей Рыкованов.

Он также вручил подарки юным северянам - победителям творческого конкурса «Я люблю порт».

Значение труда работников морского и речного флота отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона вручил отличившимся сотрудникам благодарности и благодарственные письма, а также памятные медали «85 лет Мурманской области».

Губернатор пожелал гостям праздника благополучия, здоровья и новых рекордов. Фото: правительство Мурманской области Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Андрей Владимирович отметил, что со строительством Мурманского морского торгового порта наша страна обрела независимость, безопасность в мировой логистике. А сейчас в Заполярье реализуется крупнейший проект - Мурманский транспортный узел, в работе которого порт играет ключевую роль.

- Несмотря на все ограничения прошлого года, есть рост перевалки. Уверен, что с учетом тех программ, которые мы реализуем, этот рост будет продолжаться. Все это стало возможным благодаря искренней самоотдаче трудового коллектива, руководства. Я горд, что нынешнее поколение работников порта полностью переняло дух героических предшественников. Спасибо вам за неравнодушие, волю к победе и тот вклад, который вы вносите в развитие региона и всей страны. Вы отличная боевая команда. Благополучия вам, здоровья и новых рекордов! – поздравил гостей губернатор.

Обращаясь к сотрудникам и ветеранам старейшего предприятия Кольского края, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой отметил:

— День работников морского и речного флота объединяет всех, кто влюблен в водные просторы, посвятил свою жизнь нелегкому труду. Мурманский морской торговый порт – предприятие, которое было и остается одним из важнейших звеньев транспортного комплекса в Арктической зоне России. Сегодня компания продолжает решать широкий спектр социально-экономических задач. Время открывает перед вами новые перспективы, но дальнейшее развитие невозможно без участия людей - сильных и волевых, настоящих профессионалов своего дела.

Сергей Дубовой вручил портовикам награды Мурманской областной Думы. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Сергей Дубовой поблагодарил сотрудников порта за работу, слова признательности адресовал ветеранам отрасли за честное отношение к избранному делу, добросовестный труд, бесценный опыт, благодаря которому предприятие сохраняет и приумножает свой потенциал. Парламентарий пожелал здоровья, благополучия, новых успехов и достижений в работе на благо Мурманской области, а также вручил награды Мурманской областной Думы.

Будучи на год старше Мурманска, порт часто называют старшим братом областного центра. Активная социальная программа, направленная как на работников предприятия, так и на всех жителей города, была и остается важной частью деятельности АО «Мурманский морской торговый порт». В числе наиболее ярких проектов – шефство над гимназией № 8, где действует транспортно-логистический класс, поддержка хоккейного клуба «Мурман», выступающего в высшем дивизионе отечественного хоккея с мячом, поддержка культурного пространства «Контейнер-холл».

- Всего и не перечислить - это и скверы, и финансовая помощь, и помощь нашим школам. И сегодня слова благодарности за то большое, очень большое социальное направление, – отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Операционный директор АО «Национальная транспортная компания» Андрей Черников отметил, что по итогам конкурса среди компаний, входящих в АО «НТК», команда Мурманского морского торгового порта признана лучшей.

По итогам конкурса среди компаний, входящих в АО «НТК», команда Мурманского морского торгового порта признана лучшей. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Порт развивается, мы работаем с новыми грузами - это и руда, и нефтяной кокс, есть программа развития терминала. Помимо этого, мы прикладываем усилия для повышения качества работы, инвестируем в обучение сотрудников, потому что люди – главное в профессии. Благодаря им мы решаем сложнейшие задачи. Спасибо вам, мы вас очень ценим, – подчеркнул Андрей Черников, вручив специалистам почетные грамоты, благодарности компании и дипломы «Лучший по профессии».

Всего на торжественном вечере заслуженные награды получили более 150 мурманских портовиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Поздравление исполнительного директора АО «Мурманский морской торговый порт» А. Е. Рыкованова с Днем работников морского и речного флота:

Уважаемые работники Мурманского морского торгового порта! Дорогие ветераны, коллеги и все жители нашего морского города! Поздравляю вас с Днем работников морского и речного флота!

Наш главный профессиональный праздник ежегодно становится своеобразным рубежом, когда мы подводим производственные итоги, оцениваем их и смотрим в будущее. Стабильная работа, созидание и развитие – это главное содержание всего, что было в жизни и работе Мурманского морского торгового порта и наших коллег в минувшие месяцы. Многое сделано. У нас за плечами новое достижение в обработке арктических грузов – один миллион тонн в год, реконструкция причала № 2, которому мы дали новую жизнь, участие в реализации важных социальных проектов, которые получили высокую оценку, и многое другое.

В основе этих успехов – традиции наших предшественников, ветеранов, которые строили и развивали порт на протяжении десятилетий. Их энтузиазм, профессионализм, любовь к родному предприятию, помноженные на энергию молодого поколения портовиков, являются надежной основой наших достижений.

От всего сердца желаю всем работникам Мурманского морского торгового порта, нашим ветеранам, коллегам и партнерам, жителям города-порта Мурманска крепкого здоровья, интересной созидательной работы, успехов в достижении всех поставленных целей! Преданность нашей профессии и любовь к родной земле были и остаются залогом всех будущих успехов!

С праздником, дорогие друзья!

СПРАВКА

АО «Мурманский морской торговый порт» является старейшим предприятием Мурманска. Его история началась 1 сентября 1915 года, когда к временной пристани пришвартовался первый пароход «Drott», доставивший из Нью-Йорка железнодорожные рельсы и стрелки.

В годы Великой Отечественной войны ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов, 103 портовика погибли на своем трудовом посту, более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами.

В наши дни АО «Мурманский морской торговый порт» - это крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире, ежегодно переваливает порядка 17,5 млн тонн различных грузов.

Предприятие является одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий, которые должны применяться при перевалке навалочных грузов в морских портах России. В рамках масштабной экологической программы в ММТП были построены пылеветрозащитные экраны, внедрена система орошения производственных территорий, продолжается ввод в эксплуатацию современной техники. Мурманский морской торговый порт был отмечен Федеральным агентством морского и речного транспорта как «Лучшее экологическое предприятие» в рамках конкурса «Лидер отрасли».

Со дня своего основания, в 1915 году, порт не останавливал перевалку грузов ни на год. Фото: пресс-служба АО «ММТП»

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