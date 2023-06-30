При поддержке Segezha Group в Карелии установлен обелиск в честь партизан Великой Отечественной войны

Церемония открытия обелиска партизанам. Фото: Segezha Group

На Памятном знаке высечены имена и фамилии героев-партизан.

Андрей Коваленко, сотрудник Segezha Group на открытии обелиска. Фото: Segezha Group

Торжественное открытие объекта памяти состоялось 25 июня в день 80-й годовщины боя, состоявшегося на месте его установки, в котором героически погибли 11 партизан. В качестве почетных гостей в нем приняли участие представители общественности из Тверской и Владимирской областей, Петрозаводска, Архангельска, Кандалакши, Сортавала, Сегежи, а также представители Белоруссии из г.Брест. Приехали родственники погибших партизан.

Алексей Заяц, сотрудник Segezha Group на открытии обелиска. Фото: Segezha Group

Неприметная сопка в приграничной глуши карельской тайги могла так и остаться лишь географической точкой на карте, но в 2013 году бойцы поискового отряда «Стерх» нашли в ходе экспедиции останки четверых бойцов партизанского отряда «Красный Онежец» и перезахоронили героев с почестями. В составе отряда «Стерх» активную патриотическую и поисковую работу на территории Карелии ведут также сотрудники Филиала СЦБК по лесным ресурсам. В 2023 году при поддержке Segezha Group героически сражавшимся на полях Великой Отечественной войны партизанам установили памятный знак.

На открытие обелиска приехали родственники погибших партизан из многих городов России. Фото: Segezha Group

Администрация Костомукшского городского округа, родственники партизан благодарят руководство Segezha Group и лично руководителя Филиала СЦБК по лесным ресурсам Сергея Дехтяренко, сотрудников Филиала СЦБК Андрея Коваленко, Алексея Заяц за помощь в установке памятника.