В Умбе пройдет экологическая акция «Берег горбуши»

7 июля рыбакам раздадут мешки для мусора и расскажут о правилах ликвидации отходов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

7 июля рыбакам раздадут мешки для мусора и расскажут о правилах ликвидации отходов.

Организаторы акции – Проектный офис развития Арктики, Общественная палата Мурманской области, Всероссийское общество охраны природы, АНО «Чистая Арктика», Единый волонтерский центр Мурманской области, при поддержке министерства природы Мурманской области. В мероприятии примут участие жители поселка, местная администрация и общественные инспекторы Росприроднадзора, прошедшие обучение по программе Проектного офиса развития Арктики «Арктический волонтер».

Умба – река бассейна Белого моря, которая берет начало в Умбозере и впадает в Кандалакшский залив. Она по праву считается одной из лучших для ловли лосося. В реках Кольского полуострова промысел горбуши в этом году будет осуществляться с конца июня по конец августа. По оценкам специалистов Полярного филиала ВНИРО, в 2023 году в реки Мурманской области зайдет горбуши больше, чем в предыдущие годы. Ученые ожидают двукратное увеличение захода от уровня 2021 года.

Горбушевая путина порой представляет собой настоящее стихийное бедствие, когда вода буквально кишит рыбой. В отечественных медиа все чаще появляются материалы с сюжетами ожидаемых катастрофических последствий от очередного похода горбуши на нерест. Численность и биомасса горбуши регулируется величиной годового вылова, поэтому в этом году ожидается такой же наплыв рыболовов – как профессионалов, так и любителей.

К сожалению, вылов горбуши не всегда происходит ответственно. Некоторые нерадивые рыболовы разделывают горбушу непосредственно на берегу, а отходы от разделки сбрасывают на месте стоянки, несмотря на наличие специально оборудованных площадок ТБО в поселке. Поскольку рыболовы едут за лососевой икрой, берега реки оказываются буквально заваленными рыбой, которая начинает разлагаться, что ведет к экологическому бедствию. Для того чтобы избежать этой ситуации, 7 июля в поселке Умба Мурманской области высадится экологический десант, который проведет работу и привлечет внимание к проблеме.

Рыболовам на месте будут предложены мешки для складирования биоотходов, листовки с правилами ответственного рыболовства и картой размещения площадок ТБО. Кроме того, нужная информация будет размещена на информационных щитах, установленных по берегам в непосредственном месте лова. Главная цель акции – привлечь внимание к проблеме и показать пути ее решения для Мурманской области и всей России, продемонстрировать ответственное отношение к решению остросоциальной экологической проблемы и, конечно же, снизить уровень несанкционированных свалок отходов рыболовства.

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