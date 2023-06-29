Грипп птиц угрожает фермерам

Болезнь может вызывать высокую смертность зараженной птицы, близкую к 100%, и наносить большой экономический ущерб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 5 июня 2023 года в стране зарегистрировано 45 вспышек гриппа птиц, в том числе 7 среди домашней и 38 среди дикой и декоративной птицы.

Болезнь может вызывать высокую смертность зараженной птицы, близкую к 100%, и наносить большой экономический ущерб.

Распространению вируса способствует весенняя миграция птиц. Возбудитель гриппа может распространиться воздушно-капельным путем, с продукцией птицеводства, с зараженной питьевой водой, яйцами, перьями, кормами, отходами и инвентарем. Вирус весьма стоек в нейтральной влажной среде, включая воду, так что опасность подстерегает и домашнюю водоплавающую птицу, употребляющую воду из естественных водоемов.

Опасным местом скопления птиц, где всего одна зараженная птица может способствовать распространению заболевания вблизи мест хозяйственной деятельности человека, являются свалки. Несанкционированные свалки отходов возле населенных пунктов привлекательны для птиц, например, чаек. Затем болезнь может быть занесена в личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства.

Характерными клиническими признаками симптомов болезни у всех видов домашних и диких водоплавающих птиц являются повышенная температура тела, дискоординация движений, запрокидывание головы, вращательное движение головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ от корма и воды, угнетенное состояние, синусит, истечение из носовых отверстий, конъюнктивит, помутнение роговицы и слепота, диарея. Отмечается опухание и почернение гребня, синюшность сережек, отечность подкожной клетчатки головы, шеи.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает, что предприятиям, фермерским и личным подсобным хозяйствам, содержащим птиц, необходимо соблюдать ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц, утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.03.2021 № 158.

В соответствии с ветеринарными правилами, владельцы птиц обязаны:

- предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы птиц для осмотра;

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели птиц, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании птиц и трупов птиц;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, в крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся птицы, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных правилами;

- использовать для кормления птиц, используемых для получения продукции птицеводства, корма, прошедшие термическую обработку в соответствии с установленными требованиями;

- обеспечивать защиту помещений, в которых содержатся птицы, от проникновения диких, в том числе синантропных птиц, и грызунов.

По возникающим вопросам обращайтесь в Управление:

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— г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22, (8142) 56-60-20;

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