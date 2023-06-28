Старейшая школа Мурманска станет самой современной

Здание 1935 года постройки сохранит исторический облик. Фото: Администрация города Мурманска / yandex.ru/maps

В Мурманске полным ходом идет ремонт одной из старейших школ города – СОШ № 1 на улице Капитана Буркова, 31. Этим летом обновление учебного заведения должны полностью завершить, чтобы к Первому сентября ребята могли «грызть» гранит науки уже в родных стенах.

Школу, которой более 85 лет, закрыли на ремонт в 2020 году, он шел фактически с нуля. Сейчас объект на финишной прямой, ход работ проконтролировали глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин и глава муниципалитета Игорь Морарь.

Так, на сегодняшний день рабочие завершили капитальный ремонт фасада, отремонтировали крышу, выполнили работы по системам водоотвода, установили современное наружное освещение.

– На самом деле, очень важно, что дети, которые были все эти три года рассредоточены по ближайшим школам, вернутся в стены родного учебного заведения, – отметил Игорь Морарь. – Большой объем работ уже выполнен: ремонт фасада, кровли, был усилен фундамент, проложены наружные сети канализации, водоотвод. Установлен индивидуальный тепловой пункт. Обустроены спортивные площадки с тренажерами.

Школа должна распахнуть свои двери для учеников и их педагогов 1 сентября этого года. Фото: Администрация города Мурманска

Важно, что после окончания работ это будет одна из самых современных школ в городе, при этом здание 1935 года постройки сохранит исторический облик.

Строителям осталось выполнить монтаж пожарной системы, отделку первого и второго этажей, спортивного зала. Также в стадии утверждения с подрядчиками - технические решения и объемы работ по финишной отделке актового зала, монтажу вентиляции, локальной вычислительной сети и системы видеонаблюдения.

- Важно все сделать качественно и создать комфортные условия для ребят: от пришкольной территории до учебных кабинетов. Мы сейчас занимаемся тем, что закупаем необходимую технику, которая будет стоять в классах и обеспечивать учебный процесс. К оснащению помещений перейдем после завершения отделочных работ, – отметил глава администрации города Юрий Сердечкин.

Школа должна распахнуть свои двери для учеников и их педагогов 1 сентября этого года. На время ремонта уроки переводились в прогимназию № 40 и школы № 43 и № 53.

На сегодняшний день рабочие завершили капитальный ремонт фасада, отремонтировали крышу. Фото: Администрация города Мурманска

КСТАТИ

Подготовка к новому учебному году в самом разгаре и в других мурманских школах, лицеях, гимназиях и детсадах.

Так, за время летних каникул отремонтируют спортзалы, столовые, учебные классы, спортивные площадки, установят новые окна.

- Общий объем средств из муниципального бюджета на проведение текущего ремонта объектов образования в 2023 году составил 433 миллиона рублей. Кроме того, на замену оконных блоков в образовательных учреждениях Мурманска выделено 32,6 миллиона рублей из областного бюджета, – сообщил Игорь Морарь.

На территории школы № 26 уже установили детские и спортивные игровые площадки, ведется ремонт фасада здания, завершаются работы по замене окон. К первому сентября возле школ №№ 23, 27, 37 и 38 обновят асфальтовое покрытие.

Также в рамках регионального проекта «Арктическая школа» в школе № 20 появится новый кабинет информатики, в гимназии № 6 отремонтируют класс для подготовки к олимпиадам. В детском саду № 118 модернизируют музыкально-спортивный зал, в детском саду № 125 – спортивный зал. В детском саду № 97 преобразятся групповые помещения.

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