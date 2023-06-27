Здания пошли волнами. В Архангельске за сутки сошли со свай два жилых деревянных дома

К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: прокуратура Архангельской области

27 июня в Архангельске два старых деревянных дома не выдержали своей ветхости. Сначала со свай сошла «двухэтажка» на улице Суфтина, 13, это произошло в районе девяти утра. К счастью, обошлось без пострадавших.

- В жилом доме зарегистрировано 11 человек (пять семей). На момент происшествия там проживало четыре человека, - сообщили в прокуратуре Архангельской области.

Выяснилось, что дом 1960 года постройки администрация города признала аварийным и подлежащим сносу еще осенью 2017 года, однако в адресные программы переселения граждан дом не включен.

На место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры и мэрии, который объяснили жильцам, как они могут получить жилье маневренного фонда. Расселение северян взяла на контроль прокуратура города.

- На месте присутствовали жильцы из трех квартир. Две семьи уже обратились за предоставлением маневренного фонда, - прокомментировал директор департамента городского хозяйства Алексей Ганущенко.

Между тем, спустя несколько часов, примерно в километре от этого здания обрушился еще один дом - на улице Розы Люксембург, 55. Экстренные службы были стянуты и туда.

Администрация предложит обратившимся за временным жильем варианты. Фото: vk.com/ghest29

- Дом частично расселен, на месте работает полиция, МЧС и представители городской администрации. Жильцам, чьи квартиры вошли в программу переселения, предложат новое жилье в 2023 году, - отметили в мэрии.

Со своей стороны администрация предложит обратившимся за временным жильем варианты и если те их устроят, то квартиры будут предоставлены.

Жильцов просят обратиться лично в отдел по жилищным вопросам по адресу: Архангельск, пл. Ленина, д. 5, Центр муниципальных услуг, с понедельника по пятницу с 9.00 по 16.00.

Консультацию можно получить в отделе по жилищным вопросам: 607-559.

К слову, дома в Архангельске «едут» уже не первый раз. Так, в прошлом году в центре города сошел со свай дом довоенной постройки. Семь человек оказались заблокированы.

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