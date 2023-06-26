От старой телефонной карточки до лопаты. Волонтеры России провели масштабную уборку на берегу Кольского залива

Добровольцы из разных уголков России наводили порядок на побережье залива, помогая сберечь удивительную и хрупкую природу Арктики. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Старый огромный канат, куча башмаков и даже репчатый лук! Все это и кучу другого мусора обнаружили волонтеры на берегу Кольского залива в Мурманске во время большой уборки, которая стала частью всероссийской акции «Вода России» и масштабного форума-фестиваля волонтеров «Арктика. Лед тронулся».

Жаркому субботнику - жаркая погода

В рамках форума-фестиваля волонтеры высаживали деревья, обсуждали развитие охраны природы, поднимали затонувшее судно. А 24 июня, который выдался непривычно жарким для Заполярья днем, добровольцы из разных уголков России наводили порядок на побережье залива, помогая сберечь удивительную и хрупкую природу Арктики.

Вместе с несколькими сотнями волонтеров на уборку вышли первый замгубернатора Мурманской области Оксана Демченко, сенатор Татьяна Сахарова, руководитель проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин, председатель Мурманской облдумы Сергей Дубовой, глава минприроды Мурманской области Зинаида Середа, певец Родион Газманов, победительница шоу «Голос» Александра Воробьева, блогер Богдан Булычев, актриса и телеведущая, амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова и лидер акции «Вода России», директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш.

Почетные гости приветствовали экоактивистов со сцены, дав старт масштабному субботнику. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Почетные гости приветствовали экоактивистов со сцены, дав старт масштабному субботнику.

- Я не буду желать участникам хорошей погоды, она сегодня и так чудесная, но желаю позитива и драйва. Мы всегда говорим, что когда люди объединяются, где они сплочены, там есть сила, энергия и развитие, поэтому волонтерам – самого хорошего настроения, - отметила Татьяна Сахарова.

Амбассадор акции Юлия Михалкова вспомнила о своем детстве: как маленькой с бабушкой ходила на субботники, орудуя граблями. Сохранив в себе эти воспоминания, она перенесла любовь к природе и во взрослую жизнь.

- Мы с акцией «Вода России» за шесть лет объездили почти всю страну и очистили от мусора километры прибрежных территорий. Я очень рада видеть вас такими веселыми, бодрыми, полными сил. Давайте вместе сделаем Заполярье чище! – обратилась к экоактивистам актриса, бывшая участница шоу «Уральские пельмени».

Певец Родион Газманов напомнил всем собравшимся, что важно не только собирать мусор, но и не мусорить в принципе. Тогда и убираться придется реже.

- Я, как и многие мои знакомые, могу полдня носить фантик в руке, если рядом нет урны. Но мне никогда в голову не придет выкинуть его на улицу. Важно в себе и в окружающих воспитывать такое самосознание, – отметил он.

«Хочется верить, что чистота сохранится надолго»

Итак, уборка стартовала! Волонтеры, среди которых, к слову, были и дети, захватив перчатки, голубые косынки и позитивный настрой, под палящим солнцем принялись собирать мусор на берегу. Долго его искать, конечно, не пришлось. Вот одни тащат огромную веревку, другие нашли сапог без пары, третьи – мангал и закрытую банку пива. Ребятам даже попался суповой набор – лук, картошка и кочан капусты. И, видимо, кто-то, выкапывая «урожай», потерял ржавую лопату.

Всероссийская акция «Вода России» проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ с 2014 года. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Я первый раз участвую в таком проекте и в Мурманске впервые, но субботники – уже часть моей жизни. Здесь мне все нравится, столько эмоций! Погода радует, люди душевные, все здорово. Собрали и металл, и стекло, нашли пятикопеечную монетку, - поделилась с «КП»-Мурманск» волонтер Ирина из Чувашии.

Навстречу идет другой активист, таща за собой большой пакет с судовыми отходами. Манассе Киениего приехал к нам из Москвы.

- Я раньше бывал на Кольском полуострове, но в марте, когда лежал снег. Теперь здесь такой контраст, жарко! – говорит студент. - Я считаю, что важно очищать Арктику, это наша общая задача и общее дело. Планирую и дальше участвовать в подобных проектах.

Рядом на берегу собирает мусор с подругой девушка из Осетии. Волонтер уже более десяти лет участвует в подобных уборках.

Волонтер Манассе Киениего уже во второй раз приезжает в Мурманск. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Думаю, что важно наводить порядок не только в родном городе, но и в любых других точках страны. Благо, что акции «Вода России» это позволяют делать. Здесь, на пляже, много пластика. Это большая проблема на таких территориях, ведь пластик, который затем превращается в микропластик, попадает и нам в легкие. Хочется по мере возможностей принести какую-то пользу и верить в то, что эта чистота останется здесь надолго. По крайней мере, в дальнейшем людям уже будет сложно оставить мусор, когда наведен порядок, – поделилась с нами экоактивистка Мадина Асланова. - Мурманск запал мне в душу, я обязательно сюда вернусь! Заодно приду снова на этот пляж, проверю, как обстоят дела.

Среди интересных находок - ботинки, оставшиеся без пар. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На важность сохранения арктической природы обращают внимание не только волонтеры, но и, конечно, организаторы уборки. Так, мероприятия в рамках акции «Вода России» на сегодняшний день запланированы Минприроды России вплоть до 2030 года. В том числе и в Арктике.

- Только в прошлом году прошло около 22 тысяч мероприятий, участниками которых стали почти полтора миллиона человек! Говоря об Арктической зоне, - это почти четверть миллиона волонтеров за несколько лет, 10 тысяч километров береговой линии, которую волонтеры с флагом «Воды России» очистили от бытового мусора. В прошлом году мы вывезли около 15 тысяч КАМАЗов отходов с берегов водоемов. Наши акции не только про уборку, но и про бережное отношение к водным ресурсам. Те, кто хоть раз поучаствовали в мероприятиях, не смогут оставить мусор на природе, – прокомментировал лидер акции Илья Разбаш.

Ребятам даже попался суповой набор – лук, картошка и кочан капусты. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Примерно за час активным волонтерам удалось собрать внушительную гору мусора. Так, «добычей» экоактивистов с полутора километров побережья стали 24 мешка пластика, 67 мешков бытовых отходов, 13 мешков стекла и 11 мешков металла.

Все отходы рассортировали и сдали в переработку, а самой интересной находкой признали старую телефонную карточку аж от 1997 года. Ее нашла замгубернатора Мурманской области Оксана Демченко.

- Все славно потрудились, вместе делаем благое дело! И спасибо родителям, которые привели на уборку детей и с малых лет прививают им бережное отношение к природе, – подчеркнула вице-губернатор.

Также на память мурманчанам осталась скамейка, изготовленная полностью из переработанного пластика, который собрали единомышленники «Воды России».

Все отходы рассортировали и сдали в переработку. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Ключевое мероприятие акции традиционно не ограничилось только уборкой мусора. Параллельно с субботником на берегу со дна Кольского залива подняли затонувшее судно: водоем стал чище во всех смыслах. Волонтеров ждали вкусная еда, живая музыка и, разумеется, развлечения: эколекция о заповедниках, танцевальная разминка перед уборкой, мастер-класс по апсайклингу, хороводная вечерка, мастер-класс по кручению казачьей шапки на деревянной шашке для детей и лотерея с ценными призами. Самых активных участников-волонтеров наградили памятными дипломами и призами от акции «Вода России».

Самых активных участников-волонтеров наградили памятными дипломами и призами от акции «Вода России». Фото: Наталья ЛОБАНОВА

СПРАВКА

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ с 2014 года. На сегодняшний день «Вода России» — крупнейший в стране волонтерский экологический проект, объединивший уже более восьми миллионов человек. Только за 2022 год в экосубботниках акции «Вода России» поучаствовали более 1,3 миллиона добровольцев, которые провели около 22 000 мероприятий. География акции включает все регионы нашей необъятной Родины. Волонтеры очистили 10 300 водоемов, а количество собранных только в 2022 году отходов превышает 150 тысяч кубических метров. К акции «Вода России» в качестве волонтера может присоединиться любой желающий. Также можно организовать и свое мероприятие, получив всестороннюю поддержку. Для этого достаточно всего лишь зайти на сайт берегдобрыхдел.рф.

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