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Дом. Семья23 июня 2023 8:53

Самовыгул - 5 тысяч рублей, не убрал фекалии - 1,5 тысячи. В Мурманской области утвердили новые правила содержания домашних животных

В Мурманской области утвердили новые правила содержания и выгула домашних животных
Ника СВЕТЛОВА
Теперь северянам грозит ответственность за самовыгул, если они не будут убирать за любимцами фекалии, отпускать их бегать по детским площадкам.

Теперь северянам грозит ответственность за самовыгул, если они не будут убирать за любимцами фекалии, отпускать их бегать по детским площадкам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На последнем заседании Мурманской областной Думы утвердили правила содержания и выгула домашних животных и штрафы за их нарушение.

Теперь северянам грозит ответственность за самовыгул, если они не будут убирать за любимцами фекалии, отпускать их бегать по детским площадкам. Рассказываем, за что и на сколько будут штрафовать.

Так, от 2 до 3 тысяч надо будет заплатить за отсутствие регистрации в госветучреждении. Напомним: всех собак надо зарегистрировать до 1 сентября - занести в базу данных Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных - и получить специальный идентификационный номер.

1,5 тысячи рублей надо будет заплатить за невыполнение обязанности по уборке продуктов жизнедеятельности домашнего животного; от 2 до 3 тысяч рублей - за выгул собаки без поводка.

Если животное будет находиться на детской или спортивной площадке, территории общеобразовательных или медицинских учреждений, то это грозит владельцу штрафом от 1 до 2 тысяч рублей.

За все вышеперечисленные нарушения вместо штрафа можно получить предупреждений. А вот за самовыгул собаки - нет, только заплатить 5 тысяч рублей.

Справедливый вопрос, а как будут искать нарушителей? В этом правоохранителям должны помочь сами северяне.

— Оставить обращение по данным фактам можно по телефону: 8(8152)48-78-96, а также на электронный адрес: komvet@gov-murman.ru, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Напомним: в конце 2022 года в Мурманской области был принят закон о содержании домашних животных.

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