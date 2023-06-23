Теперь северянам грозит ответственность за самовыгул, если они не будут убирать за любимцами фекалии, отпускать их бегать по детским площадкам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На последнем заседании Мурманской областной Думы утвердили правила содержания и выгула домашних животных и штрафы за их нарушение.

Теперь северянам грозит ответственность за самовыгул, если они не будут убирать за любимцами фекалии, отпускать их бегать по детским площадкам. Рассказываем, за что и на сколько будут штрафовать.

Так, от 2 до 3 тысяч надо будет заплатить за отсутствие регистрации в госветучреждении. Напомним: всех собак надо зарегистрировать до 1 сентября - занести в базу данных Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных - и получить специальный идентификационный номер.

1,5 тысячи рублей надо будет заплатить за невыполнение обязанности по уборке продуктов жизнедеятельности домашнего животного; от 2 до 3 тысяч рублей - за выгул собаки без поводка.

Если животное будет находиться на детской или спортивной площадке, территории общеобразовательных или медицинских учреждений, то это грозит владельцу штрафом от 1 до 2 тысяч рублей.

За все вышеперечисленные нарушения вместо штрафа можно получить предупреждений. А вот за самовыгул собаки - нет, только заплатить 5 тысяч рублей.

Справедливый вопрос, а как будут искать нарушителей? В этом правоохранителям должны помочь сами северяне.

— Оставить обращение по данным фактам можно по телефону: 8(8152)48-78-96, а также на электронный адрес: komvet@gov-murman.ru, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Напомним: в конце 2022 года в Мурманской области был принят закон о содержании домашних животных.

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