Shaman зажег свечу памяти в Мурманске: Напомним о миллионах сердец, бившихся в унисон ради нашей общей Великой Победы

В комментариях к видео появились не только слова восхищения и благодарности от его фанатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 июня, когда отмечается День памяти и скорби, Мурманск присоединился к акции «Свеча памяти». В 4 утра, знаковое время, когда в 1941 году страна узнала о начале войны, у подножия мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» («Алеша») и Вечного огня зажгли свечи, как дань памяти тем, кто боролся за мир.

К акции, но чуть ранее, присоединился и певец Shaman. Он также зажег пламя и записал видео на фоне Мурманска. Так как в Заполярье сейчас стоит полярный день, то в этот момент за его спиной светило солнце.

- У подножия «Алеши», защитника нашего Заполярья этой белой северной ночью я присоединюсь к всероссийской акции «Свеча памяти». Пусть блеск миллионов огней, которые сегодня зажгутся по всей стране, напомнит о миллионах сердец, бившихся в унисон ради нашей общей Великой Победы! - рассказал Shaman во время акции.

В комментариях к видео появились не только слова восхищения и благодарности от его фанатов, поступок стал еще и полезным уроком истории - подписчики певца стали выкладывать интересные факты о Мурманске, который по числу сброшенных на него бомб уступает только Сталинграду, и о мемориле.

Ранее певец 20 июня впервые дал концерт в Мурманске, а после официального выступления случилось импровизированное: поклонники ждали его у выхода Ледового дворца спорта, где он пел, с балалайками. Shaman инициативу северян поддержал и спел с ними.

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