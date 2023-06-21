Для обеспечения технологического суверенитета России нужно около миллиона новых сотрудников

Эксперты ПОРА обсудили, как нарастить человеческий капитал в Арктике. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как привлечь кадры в Арктику? На этот вопрос эксперты ПОРА попытались ответить на очередном заседании дискуссионного клуба. Оно прошло через несколько дней после ПМЭФ-2023, на котором вице-премьер Татьяна Голикова заявила: для обеспечения технологического суверенитета России, по самой скромной оценке, необходимо не менее одного миллиона новых трудовых ресурсов.

Генеральный директор проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий напомнил об исследовании ПОРА «Социально-психологические факторы совершения миграции в регионах АЗРФ». Согласно его результатам, более половины респондентов (59%) ответили, что не планируют менять работу и будут продолжать работать в Арктике. 43% опрошенных не планируют менять место проживания на другой, неарктический, регион, из них 19% считают, что их дети выберут для проживания неарктический регион.

«Мне кажется, что идея создания опорных городов в Арктике ставит точку в многолетних сомнениях последнего периода, каким образом нам все-таки развивать север - как место для вахты или место для жизни. Если мы говорим об идее развития опорных городов, то Север становится местом накопления определенного количества постоянного населения. Я не говорю о коренных малочисленных народах Севера, потому что для них это территория жизни, родина, и миграции коренного населения в другие районы страны не отмечено. Поэтому, прежде всего, речь идет о накоплении населения, привлекаемого в Арктическую зону. Отсюда сразу же возникает и потребность в системе подготовки кадров. Потому что просто содержать экономически не активного человека в Арктике - это дорого», – считает Анатолий Широков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Гасан Гасанбалаев, исполнительный директор по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», рассказал о совместном исследовании с Петрозаводским университетом, в ходе которого были опрошены представители более 4000 арктических компаний – какие кадры им нужны? «К сожалению, компании зачастую не могут правильно сформулировать свой запрос. Ну, может, крупные – да? А вот более мелкий бизнес – ему тяжело. У него горизонт планирования другой, год-два – больше сложно. А все мы знаем, что у нас колледжи готовят специалистов 3 года, бакалавриат – 4 года, магистратура – 6 лет и так далее. Горизонт планирования у учебных заведений и у компаний немножко разный. Конечно, здесь нужно использовать аналитический подход», – прокомментировал он результаты.

«Основные отрасли, в которых нужны кадры в Арктике, – горнодобывающая, цветная металлургия, рыбная промышленность, энергетика, ВПК, а перспективные направления – это освоение углеводородных месторождений шельфа Баренцева моря, создание и развитие наукоемких технологий и производств по переработке сырья, укрепление оборонного комплекса», – уверен Владимир Маслобоев, советник генерального директора Кольского научного центра Российской Академии наук.

«Потребность в кадрах со средним профессиональным образованием только в Мурманской области на 2022 год составляла 26 тысяч человек. Требуются руководители и высококвалифицированные специалисты (такие как инженеры, судоводители и т.д.), а также представители рабочих специальностей: буровики, строители, высококвалифицированные сварщики, судоремонтники, машинисты спецтехники, электрики, сантехники, врачи, повара, водители самосвалов, механики», – перечислил член экспертного совета ПОРА Алексей Фадеев, исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. «Опыт развитых морских держав показывает, что освоение морских месторождений углеводородных ресурсов потребовало не только привлечения новых технологий, но и, что принципиально важно, привлечения и создания новых учебных центров (университетов, центров подготовки и переподготовки) с соответствующим набором новых методик обучения и переподготовки кадров для работы в море», – добавил Фадеев о развитии Севморпути.

«Новый вызов для компаний – это стремительный и взрывной рост технологий. Буквально каждый день мы слышим о каких-то прорывных технологиях, которые просто в корне меняют характер конкуренции в отрасли в глобальном масштабе. И на эти вызовы нужно научиться реагировать. Среди таких критических технологий мы выделяем и промышленный интернет вещей, аддитивные технологии, блокчейн. Реагируем мы на это повышением квалификации наших сотрудников. Надо развивать и цифровые навыки, и подходы к решению сотрудниками нестандартных задач», – поделилась руководитель направления методологии и обеспечения стандартов устойчивого развития департамента устойчивого развития ПАО «Норильский никель» Мария Мазурина.

На заседании также выступила Жанна Кадылева, директор центра инициатив направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив». По ее словам, фокус кадровой политики территорий и компаний должен смещаться с кадра на человека. Важен не только набор навыков и знаний, которые можно применить на рабочем месте, но и идентичность человека с местом его проживания, с компанией, его мотивация к деятельности и так далее. «То есть изменяется объект, и изменяется модель его профессионального выбора – работать в этом месте или не работать, жить на этой территории или не жить», – говорит Кадылева.

По мнению координатора экспертного совета ПОРА Александра Воротникова, который выступил модератором мероприятия, именно взаимодействие государства и бизнеса позволит обеспечить подготовку кадров для АЗРФ. «Вопрос подготовки рабочих кадров эффективно решается в рамках программы «Профессионалитет», в рамках которой с участием бизнеса, при поддержке государства создаются образовательные кластеры по специальностям, необходимым в Арктике. Подготовка кадров высшей квалификации будет осуществляться НОЦ мирового уровня, действующими в АЗРФ, а также вузами России, готовящими специалистов, желающих работать на Севере. И тут важна роль создающихся в настоящее время университетских и межуниверситетских кампусов, таких как в Архангельске, где будет построен кампус мирового уровня «Арктическая звезда». При этом будут использованы такие механизмы, как «арктическая ипотека», а также «арктическая концессия» – при федеральном финансировании. Очевидно, что в финансировании проекта примут участие и компании, заинтересованные в эффективном внедрении инноваций и подготовке современных кадров. Кампус – территория инновационного развития, объединяющая науку, образование и бизнес», – говорит Александр Воротников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru