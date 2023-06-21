Андрей Чибис по итогам ПМЭФ-2023: «Мы демонстрируем рост по всем задачам от президента»

Мурманск имеет все шансы получить статус опорного города в Арктике. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не случайно называют одним из главных, если не главным, экономическим и деловым событием страны. На нем становятся известны итоги трудоемкой работы долгих месяцев и озвучиваются новое сотрудничество между компаниями и регионами. На форуме-2023 Мурманская область стала одним из самых активных субъектов – домой заполярная делегация вернулась с 20-ю соглашениями, каждое из которых – не только суммы, исчисляемые миллионами, но и новое качество жизни северян.

На ПМЭФ представили потенциал Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области

- Благодарю Правительство РФ, Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики за детальную и качественную проработку и подготовку всех соглашений. Отмечу слаженную и эффективную работу команды регионального правительства. В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась пленарная сессия с участием Владимира Путина, в ходе которой он отметил, что Мурманский транспортный узел - один из ключевых инструментов развития Севморпути, а также объявил о новых инструментах поддержки бизнеса и людей, главное - с 1 января 2024 года МРОТ повысится на 18,5%, уже приступили к проработке всех поставленных задач. Хочу отметить, что мы сегодня демонстрируем динамику по всем показателям, обозначенным президентом в выступлении, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Про газ

Главным итогом ПМЭФ-2023 и историческим событием глава Кольского Заполярья называет соглашение с «Газпромом» о газификации Мурманской области. Мазутозависимость региона десятилетиями журналисты называли «иглой», она тормозила и развитие промышленности, и реализацию новых проектов. А северяне замечали ее по суммам в квитанциях. Теперь же подписи под документом говорят о том, что труба Волхов - Мурманск будет.

- Эта договоренность – огромный и исторический прорыв для Мурманской области. В результате реализации проекта дома получат возможность отапливаться газом, мы уйдем от дорогого и неэкологичного мазута, а наши предприятия смогут создавать новые производства. Запрос на это есть. Мы долго бились за это решение, получили поддержку президента, который назвал этот проект стратегически важным для России. Сейчас идет проектирование, и после окончания всех расчетов станут известны конечная стоимость и четкие сроки реализации программы, - отметил губернатор.

Одним из ключевых событий форума стало соглашение с «Газпромом» о газификации региона. Фото: Правительство Мурманской области

Также было подписано соглашение с «Газпром гелий сервис» о развитии комплексной инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления сжиженного природного газа в Мурманской области, а также с «ТГК-1» – о перспективном переводе Апатитской ТЭЦ и источников теплоснабжения Мурманской ТЭЦ на потребление газа. Газификация привлечет порядка 400 миллиардов рублей и создаст свыше 20 тысяч рабочих мест.

Про литий

Среди всех соглашений Андрей Чибис отметил закрепление договоренностей с компаниями «Полярный литий» и «Арктический литий» о разработке двух месторождений на Кольском полуострове.

- Это позволит создать первое отечественное производство литиевосодержащего сырья. Это сыграет роль в обеспечении передовых предприятий нашей страны стратегически необходимыми материалами, повлечет за собой строительство горно-обогатительного комбината и вклад в социальную инфраструктуру Ловозерского района. Можно сказать, что эти два литиевых месторождения - настоящая точка роста для района, региона и всей страны, - уточнил глава региона.

Литий очень важен для современных технологий, например, создания проводников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Запасы лития в Мурманской области составляют 50% от общих в стране. Это один из самых дефицитных и востребованных металлов в мире, часть продукции из Мурманской области пойдет на гигафабрику по производству литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области, запуск которой запланирован на 2025 год.

Про лекарства

Также в регион придет работать индийская компания «САФФАРМ», которая планирует разместить у нас инновационное производство - фармацевтический комплекс и завод активных фармацевтических ингредиентов. Это поможет импортозаместить ряд лекарств, в том числе антибиотики, витамины, БАДы, вакцины, минералы, аминокислоты, а также гормональные и онкопрепараты. Причем не только в регионе, но и на Северо-Западе России.

- Мурманская область может стать первой арктической территорией, где будет построен фармацевтический завод с объемом инвестиций свыше 10 миллиардов рублей, - уточнил Андрей Чибис.

Продажа лекарств на почте поможет решить проблему в отдаленных населенных пунктах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Импортозамещающая продукция будет поставляться в государственные больницы и аптеки. Предусмотрена поэтапная – в течение трех лет – реализация проекта мощностью свыше 1,3 миллиарда единиц лекарственных средств и 1,8 тысячи тонн в год активных фармацевтических ингредиентов с возможностью дальнейшего расширения до 6 тысяч тонн в год. Запуск предприятия позволит трудоустроить 280 северян.

- Индия – важный стратегический партнер в целом для страны, а также для Дальнего Востока и Арктики в частности. У нас большой потенциал для развития инвестиционного сотрудничества, и подписание меморандума – показательный результат диалога с индийской стороной, главной целью которого является запуск конкретных проектов. Компания планирует инвестировать в замещение импортных лекарственных средств с помощью механизма господдержки, действующего в российской Арктике, – отметил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

От фильмов до троллейбусов

Еще одно направление, где Мурманская область стала первой, это программа «Зеленый экран». С каждым годом на Кольском полуострове создается все больше фильмов, сериалов и передач. И важно, чтобы было не только красиво и качественно на экране, но и экологично для природы.

- Несмотря на позитивные эффекты от развития кинопроизводства на территории Мурманской области, мы столкнулись с тем, что активизация съемочного процесса увеличила техногенную нагрузку на хрупкую природу Арктики. Поэтому региональное правительство и заполярные деятели культуры выступили с совместной инициативой, разработав программу «Зеленый экран», - отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

Основная цель программы – продвижение съемок экологически устойчивым способом. На текущий момент «Зеленый экран» – уникальная для нашей страны инициатива, которая подразумевает большое число мероприятий: от свода правил, регламентирующих работу кинокоманд, до вручения особого знака компаниям, проявившим осознанность при организации и проведении съемок на территории Мурманской области. Пример, как красиво по отношению к природе смогут себя вести съемочные группы, - привозить с собой меньше техники и оборудования и использовать местные ресурсы.

Осенью регион получит 30 новых троллейбусов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Среди важных соглашений губернатор отметил совместные планы с «Почтой России» о продаже лекарств в отделах лекарств, что поможет решить проблему с их поставками в отдаленные населенные пункты. Также с благодаря поддержке ВЭФ.РФ осенью регион получит 30 новых троллейбусов.

С «Лукойл» был подписан документ о социально-экономическом партнерстве до 2028 года. В частности, планируется трудоустройство студентов из Заполярья в компанию и забота об экологии. С «Росатомом» подобное сотрудничество идет не первый год, до конца 2023 года компания профинансирует 19 различных мероприятий: от ремонта дорог, благоустройства дворов и общественных мест до создания центра олимпиадной подготовки «Уникум» и «Точек роста».

- Также мы заключили соглашение с Национальной транспортной компанией о финансировании целого ряда спортивных, культурных, благотворительных мероприятий на общую сумму 115 миллионов рублей. Это - ремонт фасада гимназии № 8, создание архитектурной подсветки домов, благоустройство и озеленение Мурманска, помощь ветеранским и инвалидным организациям , финансирование хоккейного клуба «Мурман» и «Праздника Севера», - пояснил глава региона.

Про самое ценное

Благодаря новому уровню отношений с Фондом поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра», юные северяне с недугами получат дополнительную помощь по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в Российской Федерации, и техническими средствами реабилитации не из федерального перечня реабилитационных мероприятий.

- Вместе с Фондом мы будем поддерживать молодых северян, которые болеют редкими жизнеугрожающими заболеваниями, чтобы помогать им в обеспечении необходимыми дорогостоящими препаратами. Благодаря этому взаимодействию мы сможем еще больше помогать детям, больным спинальной мышечной атрофией, муковисцидозом и целым рядом других заболеваний, – сделал акцент Андрей Чибис.

Андрей Чибис отметил, что все поставленные президентом задачи в Кольском Заполярье выполняются. Фото: Правительство Мурманской области

На сегодняшний день Фонд активно взаимодействует с министерством здравоохранения Мурманской области. Уже одобрена помощь 68 пациентам по 12 тяжелым и редким заболеваниям. Для лечения им предоставляются дорогостоящие лекарственные препараты и медизделия.

Сотрудничество Мурманская область развивает не только с компаниями, но и с другими регионами. Например, на полях ПМЭФ были достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере науки с Белгородской, Архангельской областями и Ненецким АО.

- Сейчас нам важно достичь технологической самодостаточности, укрепить суверенитет в ведущих отраслях. Эту задачу перед нами ставит президент. Теперь наши научные центры мирового уровня будут решать эту задачу вместе, - пояснил Андрей Чибис.

Каждый Петербургский международный экономический форум – это большое событие для Заполярья. Но форум 2023 года побил рекорды по плодотворности работы даже юбилейные мероприятия прошлого года. За каждым подписанным документом будет непростая, но важная работа.

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На втором заседании рабочей группы Госсовета по развитию Арктики, которая состоялась в мае, Андрей Чибис предложил создать в АЗРФ опорные города. На панельной сессии «Северный морской путь: новые вызовы», ставшей частью ПМЭФ, эта идея получила развитие.

- Люди хотят выбрать лучшее место для проживания и жизни. Задача – привлечь и удержать ценные кадры, для этого необходимо инвестировать в населенные пункты прямо сейчас. Кроме того, мы договорились с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым о создании штаба, который займется вопросами инвестиций в опорные города Арктики, в том числе за счет увеличения Президентской единой субсидии, - отметил Андрей Чибис.

Алексей Чекунков добавил, что для арктических городов планируют сделать систему мастер-планов. Мурманск имеет все шансы стать опорным городом АЗРФ благодаря сразу нескольким показателям, в том числе и по Севморпути, развитию Мурманского транспортного узла.

На сессии «Новые возможности арктических городов» глава Кольского Заполярья предложил проработать идею опорных городов с увеличением единой субсидии, федеральных инвестиций в образование на специальных условиях для арктических вузов, расширение программы реновации ЗАТО.

- Экономика – это база для развития региона. Но сегодня главный вызов – кадры, люди, готовые постоянно жить и работать в суровых условиях, обладающие компетенциями для реализации масштабных планов развития. Вахтой мы эту задачу не решим, нужно создавать условия для жизни и образования, чтобы люди хотели жить на Севере. И главная наша битва – за молодых. Молодежь уже сегодня принимает решение, будет ли она оставаться в Арктике, поэтому мы должны вкладывать в улучшение городов, населенных пунктов. Также важно, чтобы люди понимали свою перспективу здесь, что они смогут учиться и работать на важных для страны проектах, – подчеркнул Андрей Чибис. - Прекрасный девиз «На Севере – жить» уже давно перестал быть слоганом только Мурманской области. Эта фраза гораздо шире, она характеризует все северные территории.

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