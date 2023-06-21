Ключ к кадровому суверенитету: ФосАгро делает цифровое образование аграриев доступным

В дискуссии приняли участие представители Роскачества, компании «Иннопрактика», Ставропольского государственного аграрного университета и крупнейших российских компаний, занятых в сфере АПК. Фото: Александр Кулебяков, пресс-служба Росконгресс

Заместитель генерального директора ФосАгро по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стёркин в ходе панельной сессии ПМЭФ «Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах» рассказал о традиционных и цифровых образовательных проектах компании.

В ходе дискуссии, в которой приняли участие представители Роскачества, компании «Иннопрактика», Ставропольского государственного аграрного университета и крупнейших российских компаний, занятых в сфере АПК, спикеры обсудили возможности, возникшие на фоне стремительного развития сельского хозяйства, и связанные с этим возрастающие требования к аграрному образованию и уровню подготовки кадров.

По словам экспертов Института аграрных исследований ВШЭ и компании «Иннопрактика», за последние годы отрасль сельского хозяйства в России стала одним из самых современных секторов экономики, и достигла значительных успехов как на внутреннем, так и на международном рынках. При этом индустрия АПК по уровню внедрения передовых технологий далеко обогнала любой другой сектор экономики. Соответственно, это требует перестройки аграрного образования.

- Современные аграрные университеты должны готовить и генетиков, и селекционеров, и биоинформатиков. Помимо этого, университеты должны участвовать непосредственно в создании технологий, – считает директор дирекции развития агро- и биотехнологий «Иннопрактики» Владимир Авдеенко.

Однако на этом пути аграрные вузы сталкиваются с рядом традиционных сложностей. В частности, это низкий престиж аграрных профессий, разрыв между уровнем знаний выпускников и технологическими потребностями отрасли, а также недостаточная ориентация на практику, - отмечают эксперты.

Михаил Стёркин: «Наша задача - воспитать целое поколение востребованных специалистов». Фото: Александр Кулебяков, пресс-служба Росконгресс

Среди способов преодоления разрыва между уровнем знаний специалистов и потребностями АПК заместитель генерального директора компании «ФосАгро» по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стёркин выделил повышение доступности – как для студентов, так и для сельхозтоваропроизводителей - методически выверенной информации, а также масштабирование цифровых экосистем для аграриев.

- Бесплатное распространение знаний от видных ученых, которые собирали их всю жизнь, в понятной и наглядной форме, выгодно всем участникам нашего АПК. Это позволит обеспечить равномерное и быстрое распространение знаний и выйти на новый агротехнологический уровень, - отметил Михаил Стёркин. - Именно с этой целью «ФосАгро» вместе с компанией «Иннопрактика» и Тимирязевской академией запустила образовательную программу «От руды до еды». Для студентов был сформирован внушительный портфель оцифрованных видео лекций - более 300, участниками программы стали более 40 тысяч слушателей. К настоящему моменту программа охватывает 40 аграрных вузов.

В этом году программа «От руды до еды» будет дополнена цифровой платформой Pro Агро Лекторий. Она откроет доступ к лекциям широкой профессиональной аудитории. Студенты вузов получат доступ к современным знаниям в области агрохимии и смогут лучше изучить специфику будущей профессии. Выпускники смогут использовать лекции для активного старта на новом месте работы, преподаватели – для сверки знаний с позднейшими научными наработками и самоподготовки, а аграрии – для дополнительного обучения.

- Мы считаем, что крайне важно обеспечить равные возможности и легкий доступ к получению знаний. Если молодой специалист понимает, чего от него ждет работодатель, не боится пробовать новое, умеет анализировать полученный опыт и внедрять его в практику, такой специалист нужен везде и всем. А его заработная плата, как правило, значительно выше средней. Наша задача - воспитать целое поколение востребованных специалистов, которые будут стремиться – и иметь возможность - постоянно расширять багаж своих знаний. Это и есть ключ к обеспечению кадрового суверенитета в АПК, - подчеркнул Михаил Стёркин.

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