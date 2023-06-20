Инвестиции в производство и людей: Гендиректор ФосАгро рассказал на ПМЭФ о проектах компании в Арктике

Михаил Рыбников принял участие в панельной сессии ПМЭФ-2023 «Арктика – территория инвестиционных возможностей и ярких путешествий». Фото: Игорь Родин, пресс-служба Росконгресс

Михаил Рыбников принял участие в панельной сессии ПМЭФ-2023 «Арктика – территория инвестиционных возможностей и ярких путешествий», в ходе которой рассказал об инвестициях компании в горно-обогатительный комплекс в заполярных Хибинах, а также о якорных инвестициях в туристическую инфраструктуру Мурманской области.

В последние годы отмечается все возрастающий интерес туристов к арктическим регионам страны. Об этом в ходе дискуссии рассказала заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

- В прошлом году регион посетило 1,5 млн человек. И это далеко не предел, потенциал туризма в Арктической зоне велик. Мы будем продолжать бережно развивать регион, сохраняя культуру и хрупкую природу, – сказала Эльвира Нургалиева.

По ее словам, для развития здесь индустрии гостеприимства уже существует необходимый набор инструментов, которые позволяют реализовывать туристические проекты как крупному бизнесу, так и частным инвесторам. Среди них - преференциальный режим, благодаря которому резиденты региона получают существенные налоговые льготы.

В последние годы отмечается все возрастающий интерес туристов к арктическим регионам страны. Фото: пресс-служба «ФосАгро»

Не туризмом единым

Однако, для того, чтобы арктические регионы стабильно развивались, одного туризма недостаточно. Не менее важно развивать здесь производство, создавать новые рабочие места и формировать комфортную среду для жизни. Во многом эту миссию берут на себя крупные промышленные компании, активы которых расположены в Заполярье.

Так, по словам генерального директора ФосАгро Михаила Рыбникова, инвестиции компании в регионы присутствия способствуют развитию человеческого капитала и удержанию талантливой молодежи на «малой родине». Арктика – не исключение.

Один из городов присутствия ФосАгро – Кировск в Мурманской области. Здесь расположен флагман горнодобывающей промышленности России, базовое предприятие ФосАгро, обеспечивающее производственные комплексы компании в других регионах экологичным апатитовым концентратом для выпуска удобрений. За последние 5 лет компания вложила более 80 млрд рублей в развитие горно-обогатительного комплекса в Кировске. Одновременно с инвестициями в предприятие ФосАгро развивает городскую инфраструктуру и горно-туристический кластер «Хибины».

Не менее важно развивать здесь производство, создавать новые рабочие места и формировать комфортную среду для жизни. Фото: пресс-служба «ФосАгро»

Повысить комфорт жизни

- Важно, что у работы компании в социальной сфере есть сверхзадача: создание комфортной городской среды в регионах. Для этого мы осуществляем якорные инвестиции, которые служат стартовой платформой для малого бизнеса и сферы услуг. В конечном итоге, это вклад в развитие человеческого капитала, в его удержание. В то, чтобы местные талантливые ребята после окончания колледжей и вузов в больших городах возвращались на малую родину, - рассказал участникам дискуссии Михаил Рыбников.

По словам главы ФосАгро, именно поэтому компания занимается развитием горно-туристического кластера «Хибины» в Кировске. Это один из ключевых проектов комплексного социально-экономического партнерства компании и областного правительства. За последние 3 года совместные инвестиции в создание комфортной городской среды здесь превысили 7 млрд рублей.

Благодаря этим вложениям, «Большой Вудъявр», например, уже вошел в пятерку крупнейших горнолыжных курортов России, как по зоне катания, так и по посещаемости. Протяженность подготовленных трасс различного уровня сложности здесь составляет 30 км. За последние годы турпоток в Хибины вырос более чем в 3 раза - до 335 тысяч гостей в зимний сезон. Продолжительность сезона катания – 7 месяцев. В модернизированном при поддержке компании лыжном стадионе «Тирвас» несколько раз в год проходят всероссийские соревнования.

При всем этом добраться до Кировска для жителей России становится все проще и комфортнее. Всего два часа полета из Москвы и час сорок из Санкт-Петербурга. Это значит, что «Большой Вудъявр» - самый близкий горнолыжный курорт для жителей двух столиц. ФосАгро продолжает инвестировать и в совершенствование инфраструктуры аэропорта «Хибины». С 2013 года компания направила на развитие аэрогавани более 1 млрд рублей. Сегодня аэропорт обслуживает более 1,5 тысяч рейсов в год.

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