Получить бесплатный билет на фестиваль и узнать обо всех проводимых мероприятиях на День молодежи можно на сайте деньмолодежи2023.рф. Фото: Правительство Мурманской области
В Мурманске 24 июня отметят День молодежи - праздник развернется на площади Пять Углов. О том, какие мероприятия ждут гостей праздника, рассказали в комитете молодежной политики региона.
- С 13.00 до 23.00 будут работать 10 интерактивных площадок, в том числе посетителей ждут концертная программа, блогерские, творческие, спортивные, карьерные образовательные и бизнес-пространства, - сообщили в ведомстве.
На главной сцене выступят молодые исполнители и мурманские коллективы, а хедлайнером станет певица Ольга Серябкина.
Подробная программа праздника на День молодежи в Мурманске-2023:
Главная сцена
- Выступление творческих коллективов Мурманской области, показы от мурманских дизайнеров одежды, интерактив со зрителями.
- Модный перформанс «История северной идентичности». Молодые дизайнеры продемонстрируют модные коллекции в оригинальном жанре и погрузят зрителей в незабываемое ледяное представление.
- Награждение волонтеров. Вручение волонтерам грамот и благодарностей от комитета молодежной политики Мурманской области.
- Программа с конкурсами и призами, музыкальное сопровождение – диджей Курсор.
- Выступление хедлайнера - концерт Ольги Серябкиной.
Малая сцена
- 13.00 - 19.00 - концертная программа «Творчество в движении». Фестиваль уличного танца «Двигатель», выступление молодежных творческих коллективов, конкурсная программа.
- 16.00 - 17.00 - открытый микрофон. Выступления молодых артистов региона, прошедших предварительный отбор.
Сквер на улице Ленинградской
- 13.00 - 19.00 - мастер-класс по видам спорта народов Севера, футбольный тир для отработки ударов мячом на точность, гиревой спорт, спортивно-тактическая игра «Лазертаг», мегаигры, уличные шахматы, шатер «Движение первых» с различными дворовыми играми с активистами, тату-салон с временными татуировками, танцы и флешмобы, мастер-классы, песни под гитару с кавер-группой Jeans'ы.
Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова
- Мастер-классы, лекции, ярмарка вакансий, карьерные консультации.
Зона фудкорта, улица Воровского
- Мастер-классы, квесты, точка здоровья, ярмарка волонтерских вакансий, маркет молодых предпринимателей, Ярмарка добра и Корзина добра.
Получить бесплатный билет на фестиваль и узнать обо всех проводимых мероприятиях на День молодежи можно на сайте деньмолодежи2023.рф.
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