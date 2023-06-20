Получить бесплатный билет на фестиваль и узнать обо всех проводимых мероприятиях на День молодежи можно на сайте деньмолодежи2023.рф. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманске 24 июня отметят День молодежи - праздник развернется на площади Пять Углов. О том, какие мероприятия ждут гостей праздника, рассказали в комитете молодежной политики региона.

- С 13.00 до 23.00 будут работать 10 интерактивных площадок, в том числе посетителей ждут концертная программа, блогерские, творческие, спортивные, карьерные образовательные и бизнес-пространства, - сообщили в ведомстве.

На главной сцене выступят молодые исполнители и мурманские коллективы, а хедлайнером станет певица Ольга Серябкина.

Подробная программа праздника на День молодежи в Мурманске-2023:

Главная сцена

- Выступление творческих коллективов Мурманской области, показы от мурманских дизайнеров одежды, интерактив со зрителями.

- Модный перформанс «История северной идентичности». Молодые дизайнеры продемонстрируют модные коллекции в оригинальном жанре и погрузят зрителей в незабываемое ледяное представление.

- Награждение волонтеров. Вручение волонтерам грамот и благодарностей от комитета молодежной политики Мурманской области.

- Программа с конкурсами и призами, музыкальное сопровождение – диджей Курсор.

- Выступление хедлайнера - концерт Ольги Серябкиной.

Малая сцена

- 13.00 - 19.00 - концертная программа «Творчество в движении». Фестиваль уличного танца «Двигатель», выступление молодежных творческих коллективов, конкурсная программа.

- 16.00 - 17.00 - открытый микрофон. Выступления молодых артистов региона, прошедших предварительный отбор.

Сквер на улице Ленинградской

- 13.00 - 19.00 - мастер-класс по видам спорта народов Севера, футбольный тир для отработки ударов мячом на точность, гиревой спорт, спортивно-тактическая игра «Лазертаг», мегаигры, уличные шахматы, шатер «Движение первых» с различными дворовыми играми с активистами, тату-салон с временными татуировками, танцы и флешмобы, мастер-классы, песни под гитару с кавер-группой Jeans'ы.

Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова

- Мастер-классы, лекции, ярмарка вакансий, карьерные консультации.

Зона фудкорта, улица Воровского

- Мастер-классы, квесты, точка здоровья, ярмарка волонтерских вакансий, маркет молодых предпринимателей, Ярмарка добра и Корзина добра.

Получить бесплатный билет на фестиваль и узнать обо всех проводимых мероприятиях на День молодежи можно на сайте деньмолодежи2023.рф.

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