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Общество19 июня 2023 14:26

«Я был весь синий, стоял в болевом шоке». Кадет МЧС из Апатитов рассказал, как спас одноклассниц от разъяренной собаки

Школьника из Апатитов наградили за спасение девочек от злой собаки
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
После случившегося одноклассницы отвели Даниила к себе домой, оказав первую помощь – его правая рука серьезно пострадала. Фото: СОШ Апатиты №4

После случившегося одноклассницы отвели Даниила к себе домой, оказав первую помощь – его правая рука серьезно пострадала. Фото: СОШ Апатиты №4

- Услышали шорох из кустов, подумали, что это мышка или птичка. Но оказалось все куда серьезнее, – вспоминает о летнем дне, перевернувшем его жизнь, восьмиклассник из Апатитов Даниил Кульпин.

9 июля 2022 года ученик кадетского класса МЧС вместе с тремя одноклассницами отправился на пикник в микрорайон Старые Апатиты, однако их поход чуть не обернулся бедой. Из-за кустов внезапно выскочила злая собака, которая накинулась на ребят. Даниил принял удар на себя, защитив девчонок.

- Пес вцепился мне в руку, несколько минут я просто стоял в болевом шоке, голова кругом шла. Потом уже осознал, что нужно что-то делать, стал отбиваться от собаки ногами, хорошо, что подошва крепкая была. И в какой-то момент собака убежала. Я был весь синий, упал в обморок, но тут на помощь мне подоспели девочки. Повезло, что у них с собой была аптечка, – поделился с «КП»-Мурманск» кадет.

После случившегося одноклассницы отвели Даниила к себе домой, оказав первую помощь – его правая рука серьезно пострадала.

- Родители были в шоке, конечно, когда я вернулся. Несколько недель пришлось ездить на ежедневные уколы от бешенства, ходил в гипсе. Сейчас только несколько шрамов осталось, – говорит юноша.

Сам Даниил свой поступок героическим не считает. «Ничего такого», - скромно отвечает он. В будущем северянин хочет стать пожарным, чтобы и дальше продолжать спасать жизни.

Храброе дело молодого человека не осталось незамеченным и на федеральном уровне. Фото: Правительство Мурманской области

Храброе дело молодого человека не осталось незамеченным и на федеральном уровне. Фото: Правительство Мурманской области

В школе учителя очень гордятся своим учеником.

- Очень отзывчивый и хороший парень, активный участник на мероприятиях. Всегда готов прийти на помощь, в случае с Данилом это состояние его души. Считает, что поступил так, как должен был, – отметила директор апатитской школы №4 Наталья Бровко.

Храброе дело молодого человека не осталось незамеченным и на федеральном уровне. Так, Даниил Кульпин стал одним из лауреатов почетной книги «Горячее сердце», его историю отметил фонд социально-культурных инициатив.

Диплом и нагрудный знак «Горячее сердце» апатитчанину лично вручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на церемонии закрытия первой смены Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

Инициатива «Горячее сердце» ежегодно присуждается за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим и в целях поддержки добрых дел, отважных и мужественных поступков, совершенных детьми и молодежью.

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