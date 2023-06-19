«Я был весь синий, стоял в болевом шоке». Кадет МЧС из Апатитов рассказал, как спас одноклассниц от разъяренной собаки

После случившегося одноклассницы отвели Даниила к себе домой, оказав первую помощь – его правая рука серьезно пострадала. Фото: СОШ Апатиты №4

- Услышали шорох из кустов, подумали, что это мышка или птичка. Но оказалось все куда серьезнее, – вспоминает о летнем дне, перевернувшем его жизнь, восьмиклассник из Апатитов Даниил Кульпин.

9 июля 2022 года ученик кадетского класса МЧС вместе с тремя одноклассницами отправился на пикник в микрорайон Старые Апатиты, однако их поход чуть не обернулся бедой. Из-за кустов внезапно выскочила злая собака, которая накинулась на ребят. Даниил принял удар на себя, защитив девчонок.

- Пес вцепился мне в руку, несколько минут я просто стоял в болевом шоке, голова кругом шла. Потом уже осознал, что нужно что-то делать, стал отбиваться от собаки ногами, хорошо, что подошва крепкая была. И в какой-то момент собака убежала. Я был весь синий, упал в обморок, но тут на помощь мне подоспели девочки. Повезло, что у них с собой была аптечка, – поделился с «КП»-Мурманск» кадет.

После случившегося одноклассницы отвели Даниила к себе домой, оказав первую помощь – его правая рука серьезно пострадала.

- Родители были в шоке, конечно, когда я вернулся. Несколько недель пришлось ездить на ежедневные уколы от бешенства, ходил в гипсе. Сейчас только несколько шрамов осталось, – говорит юноша.

Сам Даниил свой поступок героическим не считает. «Ничего такого», - скромно отвечает он. В будущем северянин хочет стать пожарным, чтобы и дальше продолжать спасать жизни.

Храброе дело молодого человека не осталось незамеченным и на федеральном уровне. Фото: Правительство Мурманской области

В школе учителя очень гордятся своим учеником.

- Очень отзывчивый и хороший парень, активный участник на мероприятиях. Всегда готов прийти на помощь, в случае с Данилом это состояние его души. Считает, что поступил так, как должен был, – отметила директор апатитской школы №4 Наталья Бровко.

Храброе дело молодого человека не осталось незамеченным и на федеральном уровне. Так, Даниил Кульпин стал одним из лауреатов почетной книги «Горячее сердце», его историю отметил фонд социально-культурных инициатив.

Диплом и нагрудный знак «Горячее сердце» апатитчанину лично вручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на церемонии закрытия первой смены Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

Инициатива «Горячее сердце» ежегодно присуждается за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим и в целях поддержки добрых дел, отважных и мужественных поступков, совершенных детьми и молодежью.

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