От гребли до футбола в сарафанах. В Мурманской области в 37 раз прошли летние Саамские игры

Гости могли поучаствовать в соревнованиях, основанных на особенностях уклада жизни саами. Фото: Центр народов Севера

В Ловозере 17 июня состоялись традиционные летние Саамские игры, уже 37-е по счету. Мероприятие призвано популяризировать спорт саами и сберечь культуру коренного народа Севера.

Гостей праздника поздравил замминистра внутренней политики Мурманской области Валерий Федько, подчеркнув, что сплоченность саами, верность традициям, готовность сохранять и развивать свою культуру являются одним из важных факторов развития нашего региона и многонациональной страны в целом.

В этом году саамский флаг торжественно поднимала саамская поэтесса, член Союза саамских писателей Скандинавии, автор книг и стихов на кильдинском диалекте саамского языка Эльвира Галкина.

На празднике работала выставка-ярмарка «Город мастеров». Фото: Центр народов Севера

Затем начались необычные спортивные зрелища. Так, гости могли увидеть и поучаствовать в соревнованиях, основанных на особенностях уклада жизни саами.

- Все желающие смогли попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья, стрельбе из арбалета, гребле на весельной лодке. Неотъемлемой частью праздника стал турнир по саамскому футболу, – сообщили в Центре народов Севера.

В этот вид спорта играют именно женщины, облачившись в сарафаны. Мяч шьется из оленьих шкур и набивается либо оленьей шерстью, либо кусочками оленьей кожи. Он довольно легкий, трогать мяч руками нельзя.

Помимо спортивных состязаний, на празднике развернулся яркий концерт с участием фольклорных коллективов и индивидуальных исполнителей со всей Мурманской области, а также прошло веселое народное гулянье с угощением блюдами национальной кухни. Похоже, что гости остались довольны.

Когда узнала, что поедем на летние Саамские игры в Ловозеро, то сразу поняла, что буду снова участвовать во всех доступных активностях! Опять обстоятельства сложились удачно - я за час успела пройти все локации, даже весельную лодку. Приятно, что где-то я оказалась лучше остальных, в следующем году буду стараться еще больше! И вообще, призываю всех посещать подобные мероприятия - позитивные эмоции обеспечены, и свежим воздухом можно надышаться вдоволь, – отметила одна из участниц Саамских игр Алла Стаканова.

В саамские футбол играют именно женщины, облачившись в сарафаны. Фото: Центр народов Севера

Также на празднике работала выставка-ярмарка «Город мастеров», на которой умельцы декоративно-прикладного творчества представили традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера, корней и многое другое.

СПРАВКА

История летних Саамских игр уходит корнями в 1985 год, когда по инициативе саамского писателя, переводчика, педагога, общественного деятеля Александры Антоновой были проведены первые «Самь сир», что в переводе с саами и значит «Саамские игры».

Программу мероприятия Александра Андреевна составила с учетом особенностей традиционных саамских промыслов – оленеводства, рыболовства и охоты.

Организаторы летних Саамских игр - администрация Ловозерского района, Ловозерский районный национальный культурный Центр, Мурманский областной Центр коренных малочисленных народов Севера.

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