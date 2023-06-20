Когда журналист стал актером. В Мурманске прошли съемки фильма «Куда подальше»

Кино комедийное, но есть моменты, где захочется всплакнуть. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

«Кадр один, дубль один...Стоп! Снято!» – всеми известную фразу киношников услышали не только актеры, но и мурманские журналисты, решившие на денек попробовать себя в сценическом амплуа.

В Мурманске прошли съемки короткометражного комедийного фильма «Куда подальше», который рассказывает о жизни московского блогера-мажора Дмитрия Волобуева. Тот словил звездную болезнь, а пересмотреть свое мировоззрение ему помогает поездка в далекие северные края - в Мурманскую область. Играет главного героя молодой московский актер Владислав Чербаев, выпускник Тамбовского театрального училища.

- По сюжету, москвича отправляют на Кольский полуостров, где его встречает гид – девушка-саами. Ее играет Ангелина Карпович, которая действительно является представительницей коренного малочисленного народа. И в процессе путешествия происходит некоторое перерождение нравственных ценностей Дмитрия, - поделилась с «КП»-Мурманск» режиссер фильма Кристина Бородина. – Мы показываем в фильме уникальную природу нашего региона: тундру, лесотундру, туман, полярный день. Будет и речь на саамском языке. Вообще, кино комедийное, но есть моменты, где захочется всплакнуть.

Киношники поделились «лайфхаком», как легко создать правдоподобный пот на лице. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В последний съемочный день команде для одной из сцен, которая проходила в Центре управления регионом, потребовались журналисты в массовку. А собственно, кто сыграет журналиста, тем более злого, лучше, чем сам представитель СМИ?

По задумке автора, блогер должен приехать на пресс-конференцию, однако по своей безалаберности сильно опаздывает. За столом его ждет напряженный и вспотевший от переживаний продюсер. Его играет мурманский радиоведущий Роман Мурачев.

В процессе съемок киношники поделились «лайфхаком», как легко создать правдоподобный пот на лице – нужно обмакнуть губку в раствор глицерина с водой. Эту экзекуцию между дублями и проделывали с «продюсером».

Ну и, конечно, на пресс-конференции собрались недовольные журналисты, обсуждающие между собой безответственного москвича.

Под ругань представителей СМИ через три часа по сюжету явился-таки горе-блогер. Пьяный в стельку, он начал флиртовать с одной из корреспонденток, однако попытка провалилась - через минуту он оказался на полу, рухнув со стула. Тут-то «эксклюзив» подцепили журналисты, с камерами налетев на блогера. Под всеобщий шум и гам и возгласы «Куда вы его тащите?!» мажора уводит продюсер, заставив представителей СМИ негодовать еще больше.

Короткометражка «Куда подальше» выйдет осенью этого года. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

По словам съемочной команды, получилось очень даже органично.

- Сыграли натурально, прям как в жизни. Мне нравится! – улыбаясь, отметила режиссер. Правда, дублей с разных камер и ракурсов пришлось все же сделать немало ради качественной картинки на экране.

Короткометражка «Куда подальше» выйдет осенью этого года, премьеру покажут на фестивале «Северный характер». Фильм снимается на средства гранта правительства Мурманской области, который выиграла режиссер.

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