«Мы его не боялись, а он нас». Семья священника из Мурманска встретила в лесу волка

Настоятель храма Спас на Водах Андрей Амелин и его супруга София рассказали о том, каким необычным стал их отдых на природе благодаря неожиданному гостю. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Настоятель храма Спас на Водах Андрей Амелин и его супруга София рассказали о том, каким необычным стал их отдых на природе благодаря неожиданному гостю.

- В хорошую погоду мы стараемся семьей выбираться на природу. Так как семья у нас большая (священник и матушка воспитывают девять детей. – Ред.), то стараемся уезжать подальше, чтобы никому не мешать. В этот раз уехали в сторону Териберки, примерно за 20-30 километров от Мурманска есть отворотка, мы называем это место местной Исландией, так там красиво. Супруг с дочерью любят там совершать пробежки. Только мы разложили еду, как к нам вышел волк, - рассказала «КП»-Мурманск» София Амелина.

Сначала хищник словно стеснялся, да и люди старались держаться от него подальше. Но потом он понял, что его не боятся и готовы угостить, поэтому остался с семьей настоятеля.

- Что интересно, у нас не было страха, а животные чувствуют, когда человек уверенный. Волк сначала один раз к нам вышел, потом другой, поел. Ушел, когда понял, что его никто больше не покормит, - продолжает рассказ София. – Конечно, мы можем ошибаться, что это был именно волк, потому что встретили его впервые. Нам многие в комментариях написали, что это хаски. Но мы посмотрели, что он не похож на собаку, за все время, что был с нами, ни разу не залаял и даже не тявкнул.

Волков часто путают с собаками. Так, жители Ковдора сетовали, что к жилым домам выходит хищник, но оказалось, что угрозы нет. Похоже, что и в этот раз обошлось без дикого зверя. Как рассказал «КП» начальник отдела охотнадзора минприроды Мурманской области Дмитрий Каск, семья Амелиных встретила собаку.

- Судя по видео, поведение, окрас, манера поедания пищи типично собачьи. Хотя пес похож на волка, но не на нашего северного, а на среднеполосного, но слишком яркий окрас. Вероятнее всего, это хаски либо помесь пород, - поделился охотовед.

Напомним: зимой 2021 года в Оленегорске ликвидировали гибрид волка и собаки, который убивал кошек и собак в городе.

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