Segezha Group и FESCO будут развивать мультимодальные перевозки

Склад готовой продукции Segezha Group. Фото: Segezha Group

Сотрудничество охватит перевозки из Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Сибирского регионов России в страны ЮВА, Средиземного моря, Турцию, Индию и Китай. Партнеры намерены углублять взаимодействие также в рамках проектов по Северному морскому пути, а также международному транспортному коридору «Север-Юг».

Президент Segezha Group М.В.Шамолин отмечает: «В условиях трансформации глобальной экономики нам приходится перестраивать и логистические схемы. Наш бизнес опирается одновременно на внутрироссийский и зарубежные рынки – по итогам 1 квартала текущего года валютная выручка Segezha Group составила 63%. Поэтому нам важна надежная логистика как внутри России, так и в направлении зарубежных дружественных стран. Развитие новых логистических схем и транспортных решений ведет к объективному росту доли мультимодальных перевозок. В этом контексте расширенное сотрудничество с FESCO обещает быть взаимовыгодным: с одной стороны, это будут надежные логистические услуги, с другой – наполнение грузами лесной промышленности транспортных коридоров, в том числе альтернативных, находящихся пока в стадии своего становления».

Отгрузка готовой продукции Segezha Group на экспорт. Фото: Segezha Group

Председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов комментирует: «В современных реалиях надежность и стабильность логистических процессов являются залогом успешного взаимодействия. Подписание соглашения – один из первых шагов на пути нашего долгосрочного сотрудничества с Segezha Group, вместе мы сможем обеспечить повышение эффективности логистических процессов и продвижение совместных транспортных продуктов на зарубежных рынках».