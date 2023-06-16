Труба будет! «Газпром» подписал соглашение о газификации Мурманской области

Газификация региона была несбыточной мечтой на протяжении многих десятилетий из-за сложности и дороговизны проекта. Фото: Правительство Мурманской области

В Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, на котором Мурманская область планирует подписать порядка 20 соглашений. Одно из них, которое можно назвать ключевым, уже заключили. Губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поставили подписи под документом о газификации Кольского Заполярья.

Этот процесс нужен и для рядовых жителей региона, и для промышленности, которой для реализации новых проектов нужны определенные энергетические мощности. Мурманская область – мазутозависимый регион, что сказывается и на экологии, и на стоимости платежей за ЖКУ.

- Мурманская область будет газифицирована. Эта договоренность – огромный и исторический прорыв. По предварительной оценке, при газификации будет создано более 20 тысяч рабочих мест и привлечено свыше 400 миллиардов рублей инвестиций. Экономический и социальный эффект для всего региона действительно будет колоссальным. И я еще раз благодарю президента России и все федеральное правительство за поддержку по этому вопросу. Только благодаря слаженным и последовательным шагам нам удалось добиться этого важнейшего для нас решения, – отметил по итогам подписания соглашения Андрей Чибис.

Газификация региона была несбыточной мечтой на протяжении многих десятилетий из-за сложности и дороговизны проекта.

4 апреля в Мурманске состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу газификации Кольского Заполярья. В ее состав вошли представители правительства Мурманской области, а также Республики Карелия. Для будущей трубы Мурманск-Волхов уже сделали трассировку. Стоимость процесса оценивается примерно в 300 миллиардов рублей. Потребность Мурманской области в природном газе составляет 8,6 миллиардов кубометров в год.

Уход Заполярья от мазутозависимости поддержал президент Владимир Путин.

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