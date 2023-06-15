В числе чемпионов: ФосАгро стала обладателем спортивно-деловой премии

Александр Большунов не раз участвовал в гонках, которые проходили при поддержке "ФосАгро". Фото: пресс-служба ФосАгро

В рамках ПМЭФ впервые состоялось вручение спортивно-деловой премии «Чемпион». Ее обладателями в различных номинациях стали семь крупнейших российских компаний и вице-президент общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России» Михаил Черкасов. Ему награду вручили за многолетнее личное участие в развитии спорта. В номинации «Спортивное Шоу: за развитие спортивно-зрелищных форматов» победу одержала компания «ФосАгро».

Премию компании вручила президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, поблагодарившая ФосАгро за поддержку лыжного спорта.

Системная поддержка

- Для ФосАгро поддержка спорта – это неотъемлемая часть политики, направленной на формирование в регионах нашего присутствия благоприятного социального климата. В рамках этой работы мы оказываем системную поддержку развитию как детского и любительского спорта, так и спорта высоких достижений. Отдельным направлением работы для нас являются инвестиции в совершенствование спортивной инфраструктуры городов присутствия, - отметила заместитель генерального директора компании «ФосАгро» по взаимодействию с органами государственной власти Светлана Афанасьева, поблагодарив жюри и организаторов премии за высокую оценку работы компании в этом направлении.

Говоря о системной поддержке, Светлана Афанасьева не лукавила. Спортивным воспитанием детей сотрудников и всей молодежи в городах присутствия ФосАгро с момента ее основания занимается через поддержку проекта ДРОЗД - «Детям России образование, здоровье и духовность», которое в этом году отмечает свое 20-летие. В рамках ДРОЗДа действуют 77 секций по 20 видам спорта. Дети бесплатно занимаются футболом, боксом, плаванием, художественной гимнастикой, волейболом, баскетболом, хореографией, шахматами, полиатлоном, лыжами. В секциях на постоянной основе бесплатно занимаются более 7200 детей. Еще около 50 тысяч юных спортсменов принимают участие в регулярных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой проекта.

При поддержке "ФосАгро" Федор Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре. Фото: пресс-служба ФосАгро

От Кубка России до рекорда Конюхова

- Ведущие компании принимают деятельное участие в развитии спорта, помогают создавать новую спортивную инфраструктуру в регионах, поддерживают федерации и соревнования, вносят вклад в развитие корпоративного и массового спорта. Церемония на ПМЭФ позволит подчеркнуть роль бизнеса в том, что спорт по-настоящему становится нормой жизни для граждан России, – считает министр спорта РФ Олег Матыцин.

Впрочем, ФосАгро поддерживает и профессиональный спорт. Многие годы компания выступает партнером Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации шахмат России, а также оказывает содействие Фонду поддержки Олимпийцев России, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России, региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, а также ряду спортивных клубов и команд в каждом из регионов присутствия.

Если говорить о Мурманской области, то инвестиции ФосАгро превратили Кировск в настоящую лыжную столицу России. Например, в апреле здесь, на трассах лыжного комплекса «Тирвас» при поддержке компании состоялся финальный этап Кубка России по лыжным гонкам, участие в котором приняли сильнейшие отечественные спортсмены. Известен город и у любителей горных лыж и сноуборда. В прошедшем сезоне на хибинских склонах «Большого Вудъявра» побывало более 335 тысяч гостей – на четверть больше, чем годом ранее. Это – результат вложений ФосАгро в инфраструктуру курорта. Их объем уже превысил 6 млрд рублей.

Не чурается компания и совсем, казалось бы, экзотических проектов. Так, в марте именно Кировск стал отправной точкой новой экспедиции знаменитого путешественника Федора Конюхова на тепловом воздушном шаре «ФосАгро» - самом большом в истории отечественного воздухоплавания. В ходе перелета, который был завершен в аэропорту Хатанги, Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета, преодолев расстояние в 2540 км. Свой рекордный перелет Федор Конюхов посвятил 20-летию ДРОЗДа, ключевого социального проекта ФосАгро.

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