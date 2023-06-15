«Ошибки не видят, на вопросы нет ответов». Адвокаты не согласны с решением апелляционной инстанции по делу инженера Демидова

По мнению Виталия Бородина (слева), проверка должна быть проведена и в отношении непосредственных руководителей Антона Демидова, которые управляют ООО «Корд-Бункер». Фото: «Новый взгляд»

- Сегодня мы узнали, что такое правосудие по-мурмански. Нас не услышали, нас не хотели слышать. Наши доводы просто отказались брать во внимание. Такое ощущение, что все дело сфабриковано, - заявил адвокат осужденного, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Все проблемы для инженера мурманской судоходной компании ООО «Корд-Бункер» Антона Демидова начались, когда компания, в которой он работает наемным сотрудником, решила принять участие в аукционе на право заключения государственного контракта на оказание транспортных услуг по выполнению перевозок горюче-смазочных материалов в пункты Белого и Баренцева морей от Минобороны. Его стоимость составляла почти 40 миллионов рублей. По версии следствия, Антон Демидов получил от другой компании – ООО «СК «ЭКОТЭК» - миллион рублей в виде коммерческого подкупа за то, чтобы ООО «Корд-Бункер» не снижала первоначальную стоимость контракта. Однако, по мнению адвокатов, суд не принял во внимание, что деньги поступили на счет компании, с них платились налоги, они не были зачислены на личный счет Демидова, не передавались ему в руки, у него было доступов к счетам и тем более не было попыток ими завладеть. Он всего лишь рядовой сотрудник компании, и защита настаивает на его невиновности.

- Я не понимаю, что я здесь делаю, - говорит Антон Демидов. Перед ним – решетка.

Мужчина отбывает наказание, так как в феврале этого года Ленинский районный суд Мурманска вынес ему обвинительный приговор. Главного инженера ООО «Корд-Бункер» приговорили к семи годам колонии строгого режима, штрафу в размере пяти миллионов рублей и запретили два года занимать управленческие функции в коммерческих организациях. И все потому, что Демидова признали виновным в коммерческом подкупе.

- Он обычный работник компании, по сути, клерк, а его сделали чуть ли не главным и обвинили, - критикует приговор адвокат осужденного, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

При этом семья и защита главного инженера уверены, что все это – хитрая игра предпринимателей по устранению конкурентов, в которой мужчина стал только марионеткой. В пользу этого говорит сразу несколько несостыковок.

В своем последнем слове сам осужденный указал, что видит несправедливость в решении суда. Фото: «Новый взгляд»

Одна из главных – в компании на Демидова 18 июля 2017 года составили доверенность, которая давала ему полномочия на разную хозяйственно-административную деятельность. Но, как отмечает адвокат Никита Некрасов, полномочия у его подзащитного были ограничены. Например, у него не было электронной подписи и доступа к счетам ООО «Корд-Бункер», он не мог принимать решения при участии в торгах. Также срок действия доверенности истек за пять дней до того, как руководитель ООО «СК «ЭКОТЭК» перевел миллион рублей на счет компании-конкурента, и получить эти деньги Демидов никак не мог. А если так, то какой резон ему был продумывать и осуществлять вымогательство и коммерческий подкуп?

- При этом в приговоре есть упоминание о неких двух доверенностях, которые были составлены на Демидова, хотя документ был всего один, - отметил Никита Некрасов – Также мой подзащитный не обращался за деньгами от ООО «СК «ЭКОТЭК» в банк, специальный счет под них не открывали, средства были аккумулированы с другими, которыми владел ООО «Корд-Бункер». Почему не было проверок в отношении руководителя ООО «СК «ЭКОТЭК», который распорядился перевести миллион рублей? Почему в его отношении не выдвинуто обвинение?

По мнению Виталия Бородина, также проверка должна быть в отношении непосредственных руководителей Демидова, которые управляют ООО «Корд-Бункер».

- У компании есть руководитель, учредитель, а Антон Демидов, по сути, обычный клерк, - уверен Бородин. – В качестве доказательств его вины использовались аудиозаписи, в том числе телефонных разговоров, которые были сделаны незаконно представителем второй компании. Не изучалось, при каких условиях они были сделаны, мы полагаем, что были использованы только выгодные фрагменты, а не вся запись.

Также в суде защита указала на неточность в расчете срока заключения, который должен отбывать мужчина. До вынесения приговора в Ленинском районном суде, он находился под стражей и домашним арестом. В данном случае один день под стражей приравнивается к одному дню заключения, а день домашнего ареста идет за два дня в колонии. Но Демидову зачли только нахождение под стражей.

Пожалуй, это единственный спорный момент, с которым согласилась сторона обвинения. По всем остальным пунктам прокуратура заняла противоположную позицию, указав на заседании в областном суде, что у Демидова были полномочия участвовать в аукционах, как и у его непосредственного руководителя.

Несмотря на решение областного суда, родственники и защита надеются, что дело удастся вернуть в прокуратуру для проведения дополнительных следственных действий. Фото: «Новый взгляд»

- Но последний участия в аукционе не принимал, а другие участники, кроме Демидова, исполняли только технические функции и не принимали самостоятельных решений, - отметила представитель прокуратуры Мурманской области. – Сам руководитель ООО «Корд-Бункер» широкие полномочия главного инженера подтвердил. Установлено, что Демидов обсуждал с руководителем ООО «СК «ЭКОТЭК» все условия участия в аукционе.

В своем последнем слове сам осужденный указал, что видит несправедливость в таком решении.

- То, что я не виноват, видно из материалов дела, просто оттуда выдернули часть показаний свидетелей и фактов, чтобы осудить меня. Деньги, которые перевел руководитель ООО «СК «ЭКОТЭК», мной лично не использовались, они были на счету компании, ими платили зарплату сотрудникам, налоги. Никакой экономического ущерба не было – о нем никто не заявил, - рассказал о своей позиции Антон Демидов.

После оглашения решения облсуда родственники Демидова не смогли сдержать слез, которых уже пролили море. Защита главного инженера также была удивлена тем, как прошел судебный процесс, но хладнокровно заявила – это еще не конец.

- Мы задавали в суде вопросы, на которые не получили ответы. Мы привели обоснованные доводы, которые не взяли во внимание, поддержано было только гособвинение. Те, кто действительно виноват, каким-то образом ушли от ответственности. Мы будем бороться дальше, оспаривать приговор, - рассказал Бородин.

- Человек с высшим образованием, прекрасный отец, он должен воспитывать детей, приносить обществу пользу, нежели сидеть в условиях, которые он не заслуживает. Его просто подставили! Зачем компании руководитель, если за все отвечает Демидов?! – не сдержала эмоций теща осужденного Надежда Осипова.

Несмотря на решение областного суда, родственники и защита надеются, что дело удастся вернуть в прокуратуру для проведения дополнительных следственных действий.

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